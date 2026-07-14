La Municipalidad Metropolitana de Lima recibirá en los próximos 30 a 45 días el primer desembolso del Banco Mundial para poner en marcha el proyecto de semaforización inteligente de la capital, anunció el alcalde Renzo Reggiardo. La iniciativa contempla la modernización de 500 intersecciones con tecnología destinada a mejorar la circulación vehicular y la seguridad vial.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la Vía Rápida Nicolás Arriola, donde el burgomaestre señaló que los recursos permitirán iniciar la ejecución de una de las principales apuestas de la comuna para optimizar el tránsito en Lima.

Según explicó, el proyecto incorporará semáforos inteligentes, sistemas de “olas verdes” y nueva señalización en cruces e intersecciones, con el objetivo de hacer más fluido y ordenado el desplazamiento de vehículos y peatones.

Reggiardo indicó que la iniciativa es resultado de un trabajo técnico desarrollado durante más de un año y aseguró que el financiamiento proviene de fondos no reembolsables del Banco Mundial , por lo que no implicará un endeudamiento para la ciudad.

El proyecto demanda una inversión de US$ 205 millones y la meta de la municipalidad es iniciar este año una primera etapa equivalente al 30% de su ejecución.

Renzo Reggiardo anunció que el primer desembolso del Banco Mundial permitirá iniciar este año la modernización de 500 intersecciones con semáforos inteligentes. Foto: MML.

Propuestas sobre seguridad ciudadana

Durante la actividad, el alcalde también se refirió a la próxima gestión de la presidenta electa, Keiko Fujimori, y señaló que le hizo llegar información sobre las acciones preventivas desarrolladas por la comuna frente al fenómeno de El Niño.

Asimismo, indicó que le propuso crear una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana, adscrita a la Presidencia de la República y encabezada por un especialista, para coordinar las acciones contra la delincuencia. También planteó la conformación de una Guardia Metropolitana, propuesta que, según afirmó, habría recibido una respuesta favorable por parte de la mandataria electa.

Inauguran la Vía Rápida Nicolás Arriola

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de la Vía Rápida Nicolás Arriola, obra ejecutada por la Municipalidad de Lima, a través de Invermet, que busca mejorar la conexión entre los distritos de La Victoria y San Luis y beneficiar a más de un millón de ciudadanos.

El proyecto demandó una inversión de S/ 40 millones e incluye un paso a desnivel elevado de 355 metros, dentro de una intervención de 580 metros sobre la avenida Nicolás Arriola. La infraestructura cuenta con dos carriles por sentido, rampas de acceso y salida, veredas, sardineles, señalización, semaforización, paraderos y áreas verdes.

De acuerdo con la comuna, la obra forma parte del plan de infraestructura vial que impulsa la actual gestión, el cual contempla inversiones cercanas a S/ 4,000 millones y la ejecución de más de 50 kilómetros de nuevas vías en distintos puntos de Lima.