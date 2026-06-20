La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró barreras burocráticas ilegales diversas disposiciones de la Ordenanza N° 2711 de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que regula la intangibilidad del Centro Histórico de Lima para actividades de almacenamiento y depósitos.

Mediante la Resolución N° 0239-2026/SEL-INDECOPI, la entidad confirmó un pronunciamiento emitido en primera instancia y determinó que ciertas restricciones impuestas por la comuna limeña vulneran normas establecidas en la legislación vigente sobre procedimientos administrativos y licencias de funcionamiento.

Entre las medidas declaradas ilegales figura el impedimento para que los conductores de establecimientos soliciten una licencia de funcionamiento dentro del Centro Histórico de Lima durante 12 meses después de haber sido sancionados. También se dejó sin efecto la prohibición de solicitar una nueva licencia por seis meses para establecimientos que hubieran sido clausurados.

Negocios. (Foto: GEC)

Asimismo, el organismo consideró ilegal la prohibición de desarrollar actividades económicas en edificaciones construidas sin licencia de edificación o que hubieran sido ejecutadas en contravención de lo autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, al constituir una condición no contemplada en la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.

La resolución señala que la municipalidad restringió indebidamente el derecho de los administrados a iniciar procedimientos administrativos y desconoció la obligación de recibir y tramitar las solicitudes presentadas por los ciudadanos, sin calificarlas o rechazar su ingreso de manera previa.

No obstante, Indecopi precisó que su decisión no implica la aprobación automática de las licencias solicitadas. La Municipalidad Metropolitana de Lima mantiene la facultad de evaluar cada pedido conforme a la normativa vigente, considerando aspectos como la zonificación, la compatibilidad de uso y las condiciones de seguridad de las edificaciones.