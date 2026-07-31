Corte Suprema fija nuevos criterios para las modalidades formativas laborales | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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Las modalidades formativas permiten a las empresas incorporar jóvenes para complementar su formación profesional sin generar, en principio, una relación laboral. Sin embargo, para ello deben cumplir una serie de requisitos legales.

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