Una empresa sin política de IA no está evitando el problema; solo está postergando el conflicto, advierte especialista. Imagen: ChatGPT.
Una empresa sin política de IA no está evitando el problema; solo está postergando el conflicto, advierte especialista. Imagen: ChatGPT.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
José Carlos Reyes Leyva
mailJosé Carlos Reyes Leyva

El uso de diversas herramientas que utilizan Inteligencia Artificial (IA) -como ChatGPT, Claude, Gemini, entre otros- resulta cada vez más difundido en los centros de labores. No obstante, existen situaciones en que utilizar la IA podría implicar sanciones al trabajador -al ser causales de sanción disciplinaria- o incluso llegar al despido.

TE PUEDE INTERESAR

Empresas advierten pérdida de habilidades entre trabajadores por uso intensivo de IA
Google retrasa lanzamiento de Gemini 3.5 Pro y aumenta inquietud por competencia en IA
Empresas ya adoptan la IA: el reto ahora es gobernarla
La IA ya lee miles de currículums, pero ¿puede decidir quién queda fuera? El reto en Perú
Empleados y exempleados acusan a Meta de usar IA de forma discriminatoria en los despidos
Uso de IA en procesos sancionadores: ¿existe respaldo legal para emplearla?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.