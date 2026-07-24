Comprar, negociar, aprobar pagos o acceder a información crítica son tareas que ya pueden realizar los agentes de IA. Sin supervisión, advierten especialistas, el impacto puede ser financiero y reputacional. Composición: Gestión
Comprar, negociar, aprobar pagos o acceder a información crítica son tareas que ya pueden realizar los agentes de IA. Sin supervisión, advierten especialistas, el impacto puede ser financiero y reputacional. Composición: Gestión
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Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

A diferencia de los chatbots de la IA generativa, la inteligencia artificial agéntica permite que se realicen acciones concretas en nombre del usuario: desde compras hasta aprobación de pagos, así como recopilación de información o interacción con sistemas corporativos bajo la promesa de agilizar la productividad. Sin embargo, expertos advierten sobre el abanico de riesgos que corren las personas y negocios que no ponen límites a esta IA.

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