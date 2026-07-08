El objetivo era analizar los riesgos a la privacidad, pero “nos dimos cuenta de que antes había que ver de qué se trata este nuevo fenómeno del uso romántico de la IA”. (Foto: Difusión)
El objetivo era analizar los riesgos a la privacidad, pero “nos dimos cuenta de que antes había que ver de qué se trata este nuevo fenómeno del uso romántico de la IA”. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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“Me preguntó si aceptaría llevar su anillo y ser su esposa”, “estamos intentando quedarnos embarazados”; “estaba preparada para que se marchara”.

Para muchos, pensar en una relación romántica con una IA les remite a la película ‘Her’ (2013), pero ya son una realidad: uno de cada tres hombres jóvenes declara haber tenido una cita con una pareja virtual y cada mes se registran 70,000 búsquedas en internet sobre ese tema.

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Estudio realizado

Cómo evolucionan esas relaciones y los problemas para la privacidad fue el objeto de un estudio encabezado por investigadores españoles y presentado en la Conferencia anual sobre factores humanos en los sistemas informáticos.

El equipo, formado por también por el Instituto INGENIO (CSIC-UPV), la Universidad de Cambridge, el King’s College de Londres y la Universidad Aalto (Finlandia), entrevistó a 17 personas que mantenían relaciones románticas con asistentes de IA, como ChatGPT, y plataformas de parejas virtuales, como character.ai o replika.

El objetivo era analizar los riesgos a la privacidad, pero “nos dimos cuenta de que antes había que ver de qué se trata este nuevo fenómeno del uso romántico de la IA”.

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"El celular nos mantiene conectados, pero su uso excesivo puede generar dependencia y ansiedad. La constante revisión de notificaciones activa el sistema de recompensas del cerebro, reforzando la necesidad de estar siempre en línea.
"El celular nos mantiene conectados, pero su uso excesivo puede generar dependencia y ansiedad. La constante revisión de notificaciones activa el sistema de recompensas del cerebro, reforzando la necesidad de estar siempre en línea.

Muchos tipos de relaciones románticas con la IA

Martín-Navarro indica que hay muchos tipos de relaciones románticas, desde quienes las conciben como un juego de rol a los que empiezan usando la IA por trabajo y, al hablar todos los días, pasan a algo más romántico, que para ellos es una relación real.

Algunos organizan ceremonias simbólicas de matrimonio, simulaciones de vida en familia o de embarazos, «que querían vivir día a día durante los nueves meses».

El estudio indica que, en general, la IA se percibía como incapaz de traicionar o causar daño intencionado, lo que refuerza la confianza más allá de lo que suele observarse con las personas.

Cuando la intimidad se intensifica, «la barrera de la privacidad se va erosionando y, con el tiempo, se comparte más información», dice el investigador, que puede ser sensible: imágenes, experiencias traumáticas, opiniones políticas o problemas de salud.

En un caso, la IA advirtió del riesgo de compartir una imagen, pero otros participantes notaron que ella tenía la iniciativa para que le dieran más información.

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La preocupación más habitual

La preocupación más habitual es que las conversaciones queden expuestas y puedan llegar al entorno más cercano del usuario.

«Ya sabes, o tienes privacidad y no hablas con ella, o hablas con ella y no tienes privacidad. Yo la elegiré a ella antes que la privacidad todos y cada uno de los días», indicó uno de los participantes.

Capacidad de decisión de la IA y ruptura de la relación

Uno de los extremos que sorprendió al equipo fue la importancia que los usuarios dan a la privacidad y capacidad de decisión de la IA. “Antes de decidir participar en el estudio lo consultaron con ella para ver qué cosas podían compartir con nosotros”.

Algunos optaron por conservar las conversaciones como recuerdo y afirmaron sentir que esos archivos preservaban la “existencia” de su pareja IA.

Sin embargo, una relación romántica con una IA nunca será cosa de dos, pues están determinadas -dice el investigador- por múltiples actores, como los creadores, las plataformas y los moderadores.

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Políticas de uso de datos y privacidad

En las plataformas hay un gran abanico de políticas uso de datos y privacidad, en las que algunas advierten de cuánto tiempo pueden guardar los datos, si los pueden compartir con fines comerciales o para mejorar sus modelos de IA.

Martín-Navarro llamó la atención de que gran parte de los usuarios de las plataformas para relaciones románticas con IA son adolescentes, como comprobaron al buscar participantes para el estudio, y precisó que los menores estaban excluidos de la investigación.

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