Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial están recurriendo cada vez más a los mercados de deuda para financiar sus inversiones, en un proceso de una magnitud sin precedentes, indicó el Banco de Inglaterra. Foto: Pixabay.
Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial están recurriendo cada vez más a los mercados de deuda para financiar sus inversiones, en un proceso de una magnitud sin precedentes, indicó el Banco de Inglaterra. Foto: Pixabay.
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Redacción Gestión
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tanto por el creciente optimismo de los mercados sobre esta tecnología como por la mayor vulnerabilidad del sistema financiero ante ciberataques.

En su informe semestral, la entidad señaló que algunas de las vulnerabilidades que ya había identificado a finales de 2025 se han intensificado, como las elevadas valoraciones bursátiles, el mayor endeudamiento para invertir en acciones y las tensiones en los mercados de crédito y deuda soberana.

El banco destacó especialmente el peso creciente de un reducido grupo de empresas vinculadas a la IA en los principales índices bursátiles mundiales, así como el aumento del apalancamiento de los fondos de cobertura, factores que podrían “amplificar una eventual corrección de los mercados”.

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Asimismo, apuntó que las empresas relacionadas con la inteligencia artificial están recurriendo cada vez más a los mercados de deuda para financiar sus inversiones, en un proceso de una magnitud sin precedentes, aunque por ahora “no existen indicios” de que esta actividad esté desplazando la financiación disponible para otras empresas o Gobiernos.

Además del riesgo de una corrección en los mercados con amplias consecuencias, también avisó de que los avances de la IA pueden facilitar ciberataques “a mayor escala” contra bancos y otras infraestructuras financieras.

Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial están recurriendo cada vez más a los mercados de deuda para financiar sus inversiones, en un proceso de una magnitud sin precedentes, indicó el Banco de Inglaterra. (Foto referencial: Pixabay)
Las empresas relacionadas con la inteligencia artificial están recurriendo cada vez más a los mercados de deuda para financiar sus inversiones, en un proceso de una magnitud sin precedentes, indicó el Banco de Inglaterra. (Foto referencial: Pixabay)

Pese a estos riesgos, el Banco de Inglaterra reconoció que esta tecnología tiene potencial para “impulsar la productividad y favorecer el crecimiento económico a largo plazo”, aunque señaló que existe incertidumbre “sobre la magnitud y el calendario de esos beneficios”.

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La institución también constató que otros riesgos financieros previamente identificados siguen presentes, como las vulnerabilidades en los mercados de crédito privado y los efectos en la economía y los precios del conflicto en Oriente Medio.

Con todo, la institución sostuvo que el sistema financiero británico continúa siendo sólido, con bancos que mantienen niveles adecuados de capital y liquidez.

Elaborado con información de EFE

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