El desempeño relativo de los principales mercados bursátiles del mundo durante el último año puede explicarse por su nivel de exposición a la IA. Las naciones con una significativa presencia en la gama de industrias que desarrollan infraestructura y servicios de IA están obteniendo resultados increíblemente superiores, mientras que aquellas que carecen de ella se están quedando atrás por márgenes récord. Entre los ganadores se cuentan EE.UU. y China, sobre todo gracias a sus modelos fundacionales de IA; Taiwán y Corea del Sur, gracias a la fortaleza de sus fabricantes de chips; y Japón e Israel, gracias a una amplia gama de habilidades en el campo de la IA.

Los ganadores parciales son los proveedores secundarios. Entre ellos se encuentran naciones que exportan circuitos, servidores y otros tipos de hardware electrónico relacionados con la IA — como México, Tailandia y Vietnam —, o países que desempeñan un papel en las industrias de la IA tanto como exportadores como bases importantes para centros de datos, tales como Malasia y Singapur.

Entre los perdedores se encuentra gran parte de Europa, con alguna que otra excepción como los Países Bajos que son un importante proveedor de chips avanzados provenientes de una compañía de gran tamaño. Los que están en peor situación son aquellos países que carecen de “inversiones en IA o activos de IA” y dependen intensamente de las industrias más expuestas a la disrupción, incluyendo los servicios de tecnología de la información (TI).

En EE.UU., las inversiones en IA y los activos de IA representan más del 40% de la capitalización bursátil, y han generado más del 80% de los retornos este año. El perfil de retorno y concentración es similar en Japón, y aún más extremo en Corea del Sur y Taiwán. En China, toda la acción se está dando en los segmentos más nuevos del mercado, los cuales están orientados hacia el crecimiento, mientras que los sectores de la “vieja economía” atraviesan dificultades. Por su parte, países como India y Filipinas, los cuales se perciben como los más vulnerables al devastador impacto de la IA, están registrando significativas pérdidas este año.

Aunque el frenesí en torno al Internet de finales de la década de 1990 también fue un fenómeno global abrumador, no estaba tan estrechamente focalizado. Los principales subsectores tecnológicos de entonces eran los equipos de comunicaciones, los semiconductores y los servicios de telecomunicaciones inalámbricas, los cuales representaban el 60% de las ganancias del mercado global en el pico de las puntocom a principios de 2000. En lo que va de este año, los tres principales subsectores tecnológicos (semiconductores, hardware y equipos electrónicos) han aportado una participación significativamente mayor de las ganancias del mercado global: más del 70%.

Además, a diferencia del pico de las puntocom — cuando los retornos impulsados por la tecnología se estaban extendiendo por todos los sectores y mercados —, hoy en día están absorbiendo dinero alejándolo de industrias y naciones ajenas a la IA. Incluso en EE.UU., la inversión fuera del sector tecnológico está disminuyendo en términos reales. Mientras tanto, los inversionistas extranjeros siguen retirando dinero de países considerados periféricos al auge de la IA, desde el Reino Unido hasta Indonesia.

Puede que los inversionistas globales estén enfocados casi exclusivamente en la IA, pero no están eligiendo a los ganadores al azar. Las naciones líderes en IA son potencias tecnológicas consolidadas, con un profundo compromiso con la investigación y el desarrollo (I+D), en promedio destinando más del 3% del producto bruto interno (PBI) a este fin, lo cual representa más de tres veces el nivel de los países rezagados. Las naciones líderes también invierten fuertemente en tecnología: el gasto en tecnología promediando el 3.7% del PBI entre los ganadores en IA, en comparación con el 2.7% entre los ganadores parciales y el 1.6% entre los perdedores.

Sin duda alguna, la posición de ningún líder está asegurada. En EE.UU., el desempeño de las acciones tecnológicas dominantes de las Siete Magníficas empresas tecnológicas se está divergiendo cada vez más: tres han subido, tres han bajado y una se ha mantenido estable en lo que va del año, mientras que todas enfrentan algún tipo de competencia extranjera, a menudo proveniente de China.

En China, gigantes como Alibaba y Tencent aún están tratando de determinar cómo obtener ganancias de la IA, y han caído alrededor de un 30% este año. El verdadero impulso de la IA en China proviene de compañías tecnológicas más nuevas, a menudo cotizadas en mercados secundarios que son mucho más conocidos por los inversionistas locales que por los extranjeros, como ChiNext, una bolsa de valores para empresas de alta tecnología; éste ha subido un 35% en lo que va del año.

En Japón, el liderazgo del mercado se ha desplazado drásticamente hacia el sector tecnológico durante el último año, con un alza del 200% en los semiconductores y un aumento del 3,500% en Kioxia, pionera en memorias de computadora, hasta convertirse en la acción de mayor capitalización del país.

El efecto impulsor de la IA sigue ayudando a sostener a muchas economías a través de una crisis tras otra, desde la guerra arancelaria hasta el choque petrolero de Irán. Las expectativas de crecimiento del PBI han aumentado casi un punto porcentual completo para los países ganadores de la IA desde principios de año, mientras que han disminuido significativamente para los perdedores. En países como EE.UU., Taiwán y Corea del Sur, las grandes ganancias en la manufactura de vanguardia, el aumento de las utilidades asociado y el efecto riqueza derivado de las ganancias bursátiles generadas por la IA siguen estimulando el crecimiento económico. En países como China, Tailandia y México, las exportaciones de tecnología están aumentando lo suficientemente rápido como para compensar la debilidad en otros sectores de sus economías, incluyendo la demanda interna.

En resumen, éste es un mundo impulsado por la IA. Por supuesto, esta monomanía no durará para siempre. El entusiasmo especulativo se desvanecerá, incluso mientras la revolución tecnológica perdura y amplía su alcance. Al igual que ocurrió tras el auge ferroviario del siglo XIX y la fiebre del Internet a principios de este siglo, con el tiempo volverá a surgir un mercado global más equilibrado. Pero mientras los inversionistas sigan viendo a la IA como la única base del próximo orden mundial, seguirán clasificando a las naciones según su destreza tecnológica.

Escrito por Ruchir Sharma