Una exhibición interactiva con inteligencia artificial en Guangzhou. Puede que los inversionistas globales estén enfocados casi exclusivamente en la IA, pero no están eligiendo a los ganadores al azar. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
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Financial Times
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Es difícil recordar una época en la que los mercados globales estuvieran tan obsesionados con un solo tema. El auge de la inteligencia artificial (IA) es ahora tan poderoso y generalizado que está eclipsando a todos los demás factores que impulsan los retornos; además está moldeando un nuevo orden mundial basado en la IA.

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