Y es que, mientras los modelos abiertos de IA como ChatGPT responden con base en información disponible en internet, Juztina utiliza únicamente documentos almacenados en sus servidores, lo que minimiza las ‘alucinaciones’ de la IA y permite que cada interrogante se aclare con la norma o resolución.

Así funciona Juztina, ¿qué la diferencia de ChatGPT?

De la mente de Manuel de la Colina, Michael Rokes y Rodrigo Álvarez, Juztina.AI se constituyó en 2023 como parte del hartazgo ante las maratónicas jornadas para la búsqueda de información jurídica en diversas entidades estatales. Con su plataforma de IA, al alcance de un clic se pueden recopilar leyes, resoluciones y jurisprudencia de diversos organismos públicos que suelen estar dispersas en múltiples plataformas o no digitalizadas del todo.

“Nosotros no buscamos en internet; buscamos en nuestros servidores. Utilizamos tecnología RAG (Retrieval-Augmented Generation), lo que permite que la herramienta no salga de nuestra infraestructura, es decir, no salga a internet. Solo se cita información oficial”, menciona a Gestión Manuel de la Colina, cofundador y CEO de Juztina.

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La startup funciona con un esquema de suscripción mensual y anual “similar a Netflix o Spotify”, tanto para usuarios únicos como para paquetes empresariales.

De La Colina adelanta que el 90% de los usuarios son abogados independientes, aunque sus clientes estratégicos son las cuentas corporativas. Para este año alistan un plan para usuarios más intensivos con modelos de IA más potentes, cuyos precios cuadriplicarán la tarifa actual de US$ 10 mensuales y US$ 100 anuales.

Con su modelo de suscripción, Juztina ha alcanzado un crecimiento del 20% mensual en usuarios y clientes. Foto: Gemini AI.

Potencial y nueva ronda de inversión

Hasta el momento, la legaltech Juztina ha levantado cerca de US$ 500,000 para desarrollar su plataforma de IA y cerrar una primera ronda en la que ingresó el family office HNG, vinculado al consorcio Minera Horizonte. Añade que la startup registra un incremento de alrededor de 20% mensual, lo cual “es una salvajada”, y demuestra su potencial para continuar escalando hacia la meta de convertirse en ‘unicornio’.

Hoy la compañía ya opera desde una holding en Estados Unidos y tiene presencia en Perú, Colombia, México, Chile y Argentina. Reconocen que siguen en etapa temprana de crecimiento, ya que “no se ha hecho ni el 1% de lo que se busca hacer”.

Según De La Colina, para este año buscan captar cerca de US$ 2 millones a través de una nueva ronda de financiamiento, la cual se realizaría en el segundo semestre, a fin de que se acelere el desarrollo tecnológico y la expansión regional de Juztina.

“El capital no lo necesitamos para subsistir; lo necesitamos para acelerar. Hacer en seis meses lo que, de otro modo, tomaría tres años”, indica.

El CEO de Juztina precisa que, si bien su core de negocio es el sector privado, ya han ampliado su presencia en entidades públicas, como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que fue uno de los primeros organismos estatales en adoptar la plataforma para su área jurídica.

De esa manera, buscan atraer tres perfiles de inversionistas: ángeles, las personas con alto patrimonio —como abogados o socios de estudios jurídicos interesados en apostar por empresas emergentes con alto potencial—; family offices y fondos de venture capital, especializados en financiar empresas tecnológicas de rápido crecimiento.

Sobre este último grupo de venture capital, reconoce el ejecutivo que Perú aún tiene una oferta limitada de este tipo de vehículos, por lo que la búsqueda estará orientada principalmente a inversionistas internacionales, aunque “no descartan tocar algunas puertas locales”.

Manuel de la Colina, CEO de Juztina. "Estamos creciendo a 20% mensual, que es una salvajada para cualquier empresa", dijo a Gestión. Foto: difusión

Ahorro de tiempo: la principal KPI

De La Colina señala que Juztina mide el retorno de inversión mediante un único indicador: el tiempo que logra ahorrar a los abogados.

Según datos de la legaltech, cada consulta realizada en la plataforma evita, en promedio, dos horas de búsqueda de información jurídica; y en casos complejos, el ahorro puede extenderse incluso hasta una semana de investigación.

Dicha reducción, ¿afectará la remuneración a los abogados, considerando que cobran por horas? El CEO precisa que históricamente parte del trabajo facturable consideraba el tiempo dedicado a recopilar información jurídica, y de momento, los estudios siguen con sus tarifas porque la mayoría del mercado sigue trabajando bajo el esquema de siempre.

“Más temprano que tarde, todos van a tener que no bajar el precio por horas, sino que el encargo va a demorar menos horas”, concluye, lo que convertiría a la oferta en modelos de cobro en valor al servicio o resultados en lugar de depender del tiempo invertido.

Dato

Juznita, junto a otras startups peruanas, participó en la última edición de StartCo 2026, a través de la gestión de Promperú.

El encuentro reúne a las startups con potenciales inversionistas, fondos venture capital para concretas alianzas.