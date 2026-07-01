La legaltech utiliza IA para optimizar la búsqueda de información jurídica, ofreciendo resultados más precisos y rápidos
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Fernando Cuadros Concha
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El derecho, una de las profesiones con mayor reticencia a la innovación tecnológica, empieza a transformarse con la inteligencia artificial; y según la startup peruana Juztina, más temprano de lo que se prevé, los abogados de todas las ramas, estudios jurídicos y las áreas legales modificarán y repotenciarán sus actividades con la IA.

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