El gasto previsto por Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc. y Microsoft Corp., todas en la búsqueda del dominio en el aún incipiente mercado de herramientas de IA, constituye un auge sin paralelo en lo que va de este siglo. El desembolso estimado de cada una para este año marcaría un máximo histórico de gasto de capital para cualquier corporación individual en cualquiera de los últimos 10 años, según datos de Bloomberg.

Buscar un punto de comparación para estas proyecciones de gasto tan elevadas —que llegaron tras la publicación de resultados de las cuatro compañías en las últimas dos semanas— obliga a retroceder al menos hasta la burbuja de las telecomunicaciones de la década de 1990, y quizás hasta la expansión de las redes ferroviarias de EE.UU. en el siglo XIX, o a las inversiones federales de la posguerra en autopistas interestatales, o incluso a los programas de alivio del New Deal.

Las cifras cada vez mayores —en total, un aumento estimado de 60% frente a hace un año— implican otra aceleración en la ola de construcción de centros de datos en todo el mundo. La carrera por levantar estas instalaciones extensas, que albergan filas de servidores en funcionamiento alimentados por procesadores costosos, ha presionado los suministros de energía, ha despertado temores por precios inflados para otros usuarios y ha enfrentado a desarrolladores con comunidades preocupadas por la competencia por la electricidad o el agua.

También eleva el riesgo de que el gasto en construcción de un grupo reducido de empresas con gran poder financiero, que ya representan una porción creciente de la actividad económica en EE.UU., distorsione los grandes indicadores macroeconómicos.

Gastos de capital récord de las grandes tecnológicas.

Las cuatro compañías “ven la carrera por proveer capacidad de cómputo para IA como el próximo mercado en el que el ganador se lo lleva todo o casi todo”, dijo Gil Luria , analista de DA Davidson. “Y ninguna está dispuesta a perder”.

La semana pasada, Meta dijo que el gasto de capital anual completo aumentará hasta un máximo de US$ 135,000 millones, un salto potencial de alrededor de 87%. Microsoft, ese mismo día, informó un aumento de 66% en el gasto de capital del segundo trimestre, superando las estimaciones, y los analistas proyectan que desembolsará casi US$ 105,000 millones en gasto de capital para el ejercicio fiscal que termina en junio. La noticia desencadenó la segunda mayor caída de valor de mercado en un solo día para cualquier acción.

Alphabet, fundada en un garaje al sur de San Francisco en 1998, sacudió a los inversores el miércoles cuando reveló una previsión de gasto de capital que superó no solo las estimaciones de los analistas, sino también el gasto de una gran parte de la industria estadounidense: planea invertir hasta US$ 185,000 millones. Y Amazon fue aún más lejos el jueves, con un plan de US$ 200,000 millones en gastos de capital para 2026, lo que también hizo caer sus acciones en operaciones postmercado.

En contraste, los mayores fabricantes de automóviles en EE.UU., productores de equipos de construcción, ferrocarriles, contratistas de defensa, operadores inalámbricos, empresas de entrega de paquetes, junto con Exxon Mobil Corp., Intel Corp., Walmart Inc. y las compañías escindidas de General Electric —21 empresas en total— tienen previsto gastar en conjunto US$ 180,000 millones en 2026, según estimaciones recopiladas por Bloomberg.

Cada gigante tecnológico ha delineado una vía ligeramente distinta para recuperar sus inversiones, pero su gasto se basa en la misma premisa: que ChatGPT de OpenAI y herramientas rivales capaces de generar texto y mostrar elementos de razonamiento humano desempeñarán un papel cada vez más importante para las personas en el trabajo y en el hogar.

El gasto de capital de las empresas hiperescaladoras se dispara | Estimaciones para 2026 basadas en el punto medio de las previsiones (META, GOOGL, AMZN) y el consenso de Bloomberg (MSFT)

Construir los modelos de software de última generación que hacen posible este cambio es un proceso extraordinariamente costoso que requiere conectar miles de chips que se venden por decenas de miles de dólares cada uno. De ahí las facturas tan elevadas. El gasto también se apoya en la idea de que los productos finales generarán ingresos futuros exponencialmente mayores.

Estos desembolsos están transformando a empresas que hace apenas unos años tenían una huella física relativamente pequeña, aun cuando sus servicios digitales llegaban a miles de millones de personas. Durante gran parte de su existencia, Meta y Alphabet, la matriz de Google, consideraron sus lujosos campus corporativos y oficinas como una parte significativa de sus activos en el mundo real. La mayor parte de su gasto se destinaba a salarios y compensaciones en acciones para los ingenieros y equipos de ventas que trabajaban allí.

Eso ya no es así. El año pasado, Meta gastó más en proyectos de capital que en investigación y desarrollo —principalmente salarios de ingenieros— por primera vez en seis años. La empresa matriz de Facebook e Instagram poseía a fines del año pasado US$ 176,000 millones en propiedades y equipos, cerca de cinco veces más que a fines de 2019.

A medida que las cifras siguen aumentando, lo que aún no está claro es si todas las compañías podrán ejecutar sus ambiciosos planes. Desde que la expansión de centros de datos se intensificó, ya compiten por cuadrillas limitadas de electricistas, camiones de cemento y chips de Nvidia Corp. que salen de las fábricas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. “Hay y habrá cuellos de botella”, dijo Luria.

También está la cuestión de cómo financiarán todo esto. Meta y Google, cuyos beneficios provienen principalmente de la publicidad digital; Amazon, el mayor minorista en línea y proveedor de computación en la nube; y Microsoft, el principal vendedor de software empresarial, dominan cada uno sus sectores y cuentan con amplias reservas de efectivo. Su disposición a destinar grandes porciones de ese efectivo a un futuro impulsado por la IA implica que esas reservas, y la paciencia de los inversores, serán puestas a prueba.

“Has tenido estas máquinas generadoras de efectivo”, dijo Tomasz Tunguz , inversor en Theory Ventures, que anteriormente trabajó en Google. “Ahora, de repente, necesitan ese efectivo, y necesitan más, así que están endeudándose”.

Tunguz , que publicó un blog el año pasado comparando el auge de la IA con frenesíes de inversión del pasado, señala que no siempre terminan bien. Pero en la subida, dijo, “todos son enormes catalizadores para la economía”.

Lo que resulta más claro es que los inversores que se habían apresurado a comprar acciones de los titanes tecnológicos durante el último año han mostrado mayor cautela frente al vertiginoso aumento del gasto de capital en general, en algunos casos vendiendo incluso cuando sus negocios principales —desde la publicidad en línea y la búsqueda web hasta el comercio electrónico y el software de productividad— se han mantenido estables y los ingresos han superado las estimaciones.

“¿Qué es lo que está asustando a la gente? Definitivamente la narrativa de los analistas y la retórica” sobre la velocidad con la que la IA transformará los negocios, dijo Steve Lucas , director ejecutivo de Boomi, una firma que ayuda a las empresas a integrar sus datos y software.

“No debatiría el potencial de la IA”, afirmó. “Lo que sí debatiría absolutamente es el plazo, y debatiría con pasión la lógica económica del proceso”.