Cables conectados a la parte trasera de un servidor. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
Cables conectados a la parte trasera de un servidor. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter tecnologia
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Cuatro de las mayores empresas tecnológicas de EE.UU. en conjunto han proyectado gastos de capital que alcanzarán cerca de US$ 650,000 millones en 2026. Es una marea de efectivo destinada a nuevos centros de datos y los equipos necesarios para que funcionen, incluidos chips de inteligencia artificial, cables de red y generadores de respaldo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.