La acción de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) se disparó el jueves en la Bolsa de Nueva York, al día siguiente de la publicación de resultados trimestrales superiores a lo esperado, mientras que la de Microsoft se hundió, luego de que su desempeño no convenciera al mercado.

Hacia las 15H10 GMT, la acción de Meta se disparaba un 7.59%, hasta US$ 719.50, lo que supone un aumento de capitalización bursátil de más de US$ 150,000 millones.

En cambio, el título de Microsoft se desplomaba más de un 11%, lo que representa una pérdida de alrededor de US$ 400,000 millones de valoración.

Microsoft Corp. registró su mayor baja en casi seis años después de reportar un gasto récord y una desaceleración en el crecimiento de las ventas de la nube, lo que alimentó las preocupaciones de los inversionistas de que las inversiones en inteligencia artificial de la compañía podrían tardar más de lo esperado en dar frutos.

Las acciones cayeron hasta 11%, a US$ 429.24, en su mayor descenso intradía desde marzo de 2020.

Los gastos de capital del segundo trimestre fiscal alcanzaron los US$ 37,500 millones, un aumento del 66% frente a un año antes y por encima de las estimaciones de los analistas, que apuntaban a US$ 36,200 millones.

La unidad de computación en la nube Azure registró un aumento de ingresos del 38% durante el trimestre, ajustado por fluctuaciones cambiarias, justo en línea con las proyecciones de los analistas. Ese ritmo de crecimiento se desaceleró —en un punto porcentual— frente al trimestre previo. La compañía espera que las ventas de Azure aumenten entre el 37% y el 38% en el trimestre actual.

“Uno de los temas centrales que pesa sobre los inversionistas es que el gasto de capital está creciendo más rápido de lo que esperábamos y que quizá Azure está creciendo un poco más lento de lo previsto”, dijo Keith Weiss , analista de Morgan Stanley, durante una llamada con analistas. Los inversionistas, añadió, están preocupados por el rendimiento de ese gasto.

La directora financiera, Amy Hood , respondió que una parte de la capacidad en la nube se está destinando a equipos internos, lo que impulsa productos como Copilot. Si toda la nueva capacidad hubiera ido a Azure, las tasas de crecimiento habrían sido notablemente más altas, señaló.

El mayor fabricante de software del mundo ha experimentado un rápido crecimiento en su negocio de computación en la nube, en parte gracias a una alianza histórica con la startup líder en inteligencia artificial OpenAI. Pero pese a gastar fuertemente en centros de datos, Microsoft ha tenido dificultades para poner capacidad en línea con la rapidez suficiente para satisfacer la demanda.

Microsoft ha estado acelerando la integración de herramientas de inteligencia artificial, incluidas las impulsadas por OpenAI, en sus productos, apostando a que los chatbots y la tecnología de automatización impulsarán las ventas del software de productividad y de los servicios en la nube de la compañía.

Durante la llamada con analistas, el director ejecutivo, Satya Nadella, dijo que las empresas ahora pagan por 15 millones de suscripciones a M365 Copilot, la principal herramienta de inteligencia artificial de Microsoft para trabajadores de oficina. La adopción está creciendo entre la enorme base de usuarios corporativos de la compañía, añadió.

Las ventas totales aumentaron el 17%, hasta US$ 81,300 millones, durante el trimestre, mientras que la ganancia fue de US$ 5.16 por acción, dijo la compañía en un comunicado el miércoles. La cifra de utilidad neta se vio impulsada por ganancias derivadas de la inversión de Microsoft en OpenAI, que elevaron la ganancia por acción en US$ 1.02.

Los analistas esperaban ventas de US$ 80,300 millones y una ganancia por acción de US$ 3.92.

El valor de los pedidos de clientes que Microsoft espera materializar como ventas en años futuros se duplicó con creces frente a un año antes, principalmente como resultado de un nuevo acuerdo por US$ 250,000 millones con OpenAI. La startup representó el 45% de la cartera de pedidos de Microsoft, que se ubicó en US$ 625,000 millones al cierre de diciembre.

Microsoft es la primera de las tres grandes compañías de servicios en la nube en reportar resultados trimestrales este año. Alphabet Inc. tiene previsto publicar sus resultados el 4 de febrero y Amazon.com Inc. al día siguiente.

Mientras tanto, Meta Platforms Inc. obtuvo una recepción más positiva por parte de los inversionistas después de decir que está gastando más de lo anticipado para expandir su negocio de inteligencia artificial. Como parte de su reporte trimestral publicado el miércoles, Meta, propietaria de Facebook, dijo que los gastos de capital de todo el año estarán entre US$ 115,000 millones y US$ 135,000 millones, por encima del promedio estimado por los analistas de US$ 110,600 millones, y las acciones subieron alrededor del 7% en operaciones posteriores al cierre.

Elaborado con información de AFP y Bloomberg