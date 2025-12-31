El acuerdo valora a Manus en más de US$ 2,000 millones, según personas familiarizadas con el tema. Marca una adquisición poco habitual en Estados Unidos de una empresa tecnológica asiática y la más reciente apuesta multibillonaria en IA del director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg. El acuerdo se cerró en unos 10 días, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque los detalles no son públicos.

Meta tiene previsto seguir operando y comercializando el servicio de Manus, además de integrarlo en sus productos, según indicó en un comunicado. Respaldada por algunos de los nombres más importantes de China, como Tencent Holdings Ltd., ZhenFund y HSG, Manus ganó notoriedad a comienzos de este año poco después del debut de DeepSeek. Todos los inversionistas existentes han sido comprados en la adquisición por parte de Meta, dijo una de las personas.

“No habrá intereses de propiedad chinos continuos en Manus AI tras la transacción, y Manus AI discontinuará sus servicios y operaciones en China”, dijo un portavoz de Meta. La empresa matriz de Manus, Butterfly Effect Pte, fue fundada en China antes de trasladarse a Singapur.

Zuckerberg ha convertido la IA en la máxima prioridad de su empresa y está gastando miles de millones en contratar investigadores, construir centros de datos y desarrollar nuevos modelos. Manus tenía anteriormente este año una tasa anualizada de ingresos de US$ 125 millones por la venta de su agente de IA a empresas mediante suscripciones, lo que podría dar a Meta un retorno más inmediato sobre parte de su gasto en IA.

El agente de IA de Manus puede completar una serie de tareas generales, como filtrar currículums, crear itinerarios de viaje y analizar acciones a partir de instrucciones básicas. Butterfly Effect recaudó fondos anteriormente este año con una valoración cercana a US$ 500 millones en una ronda liderada por la firma estadounidense de capital de riesgo Benchmark.

Lo que dice Bloomberg Intelligence

La compra de Manus por parte de Meta probablemente apunta a ampliar las capacidades de tareas de agentes de IA de la compañía, ya que actualmente carece de aplicaciones construidas sobre su propio modelo base en comparación con el ecosistema más amplio de ChatGPT, Google Gemini y Anthropic Claude. Aunque el acuerdo marca un primer paso para que Meta construya un negocio de suscripciones y API en torno a su inversión en IA, podría atraer escrutinio regulatorio dado que Manus, con sede en Singapur, fue fundada en China. — Mandeep Singh y Robert Biggar, analistas de BI

Los agentes de IA son herramientas que no requieren supervisión humana para realizar tareas digitales específicas. Empresas de software empresarial como Salesforce Inc. y ServiceNow Inc. han promovido con fuerza sus versiones de agentes como la forma más eficaz para que las compañías utilicen esta tecnología emergente, en lugar de funciones de IA generativa como los chatbots, que requieren indicaciones e interacción del usuario.

Meta ya cuenta con un chatbot de IA, Meta AI, disponible a través de sus plataformas de redes sociales y mensajería —Facebook, Instagram y WhatsApp— además de sus gafas de IA. La empresa estadounidense está adquiriendo la tecnología y el equipo directivo de Manus, aunque en su comunicado no detalló dónde se ubicará el nuevo grupo dentro de la organización.

The Wall Street Journal, que informó previamente sobre el valor del acuerdo, señaló que el cofundador y director ejecutivo de Manus, Xiao Hong, reportará a Javier Olivan, director de operaciones de Meta, citando a personas familiarizadas con la adquisición.

El sitio web del agente de IA de Manus en un smartphone en Hong Kong, China, el viernes 14 de marzo de 2025. Manus causó sensación este año con su agente de IA, que, según afirma, es capaz de ejecutar tareas complejas como analizar acciones o elaborar planes de marketing para los usuarios.

Alexandr Wang, director de IA de Meta, quien se incorporó este verano como parte de una inversión de alto perfil en su startup, dio la bienvenida al equipo de Manus, de unos 100 empleados, con una publicación en X. En su propio mensaje en la plataforma, Xiao afirmó que el acuerdo ayudará a su empresa a ampliar el alcance de sus agentes. “La era de la IA que no solo habla, sino que actúa, crea y entrega, apenas comienza”, escribió. “Y ahora podremos construirla a una escala que nunca habríamos imaginado”.

El gasto agresivo de Meta para competir en la carrera de la IA es equiparado por rivales como OpenAI, Google de Alphabet Inc. y Microsoft Corp. Zuckerberg se ha comprometido a gastar US$ 600,000 millones en proyectos de infraestructura en Estados Unidos durante los próximos tres años, muchos de ellos relacionados con IA.

La compañía ha contratado a un costoso equipo de investigadores para desarrollar un nuevo modelo de IA de última generación que planea presentar la próxima primavera y ha enfrentado cierto escepticismo de inversionistas preocupados por que el fuerte gasto no se traduzca en ingresos significativos en el corto plazo.