This photo illustration created on January 7, 2025, in Washington, DC, shows an image of Mark Zuckerberg, CEO of Meta, and an image of the Meta logo. Social media giant Meta on January 7, 2025, slashed its content moderation policies, including ending its US fact-checking program, in a major shift that conforms with the priorities of incoming president Donald Trump. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
This photo illustration created on January 7, 2025, in Washington, DC, shows an image of Mark Zuckerberg, CEO of Meta, and an image of the Meta logo. Social media giant Meta on January 7, 2025, slashed its content moderation policies, including ending its US fact-checking program, in a major shift that conforms with the priorities of incoming president Donald Trump. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tecnologia
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Meta Platforms Inc. acordó la compra de Manus, un popular agente de inteligencia artificial con sede en Singapur y raíces chinas, como parte de su esfuerzo por construir un negocio en torno a su enorme inversión en inteligencia artificial (IA).

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.