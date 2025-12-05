This photo illustration created on January 7, 2025, in Washington, DC, shows an image of Mark Zuckerberg, CEO of Meta, and an image of the Meta logo. Social media giant Meta on January 7, 2025, slashed its content moderation policies, including ending its US fact-checking program, in a major shift that conforms with the priorities of incoming president Donald Trump. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
This photo illustration created on January 7, 2025, in Washington, DC, shows an image of Mark Zuckerberg, CEO of Meta, and an image of the Meta logo. Social media giant Meta on January 7, 2025, slashed its content moderation policies, including ending its US fact-checking program, in a major shift that conforms with the priorities of incoming president Donald Trump. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, se prepara para reducir hasta en un 30% su presupuesto destinado a su iniciativa del metaverso, informó este jueves Bloomberg, provocando que la tecnológica subiera un 4% en Wall Street esta mañana.

El metaverso ha sido una de las apuestas más importantes del director ejecutivo de la compañía, , quien cambió el nombre de la empresa de Facebook a Meta en 2021 para reflejar su enfoque en la realidad aumentada y virtual.

Desde 2020, la unidad del metaverso ha consumido más de US$ 60,000 millones en inversión, generando críticas sobre la sostenibilidad de la estrategia, recoge Bloomberg.

Según la fuente, los recortes presupuestarios forman parte de la planificación anual de Meta para 2026 y se discutieron durante una serie de reuniones celebradas en la residencia de Zuckerberg en Hawái el mes pasado.

LEA TAMBIÉN: No más Facebook ni Instagram para menores de 16 años en país pionero en normativa; Meta protesta

La magnitud del ajuste —hasta un tercio del presupuesto de metaverso— podría implicar despidos durante el primer trimestre de 2026, agrega.

El anuncio se produce mientras busca mantenerse relevante en la carrera por la inteligencia artificial (IA), en medio de críticas a su modelo Llama 4 y presiones por consolidar sus inversiones.

Con todo, Meta ha seguido invirtiendo en IA, y a principios de este año lanzó su Superintelligence Lab incorporando a Alexandr Wang, director ejecutivo de Scale AI, como parte de una inversión de 14.300 millones de dólares que le otorgó a la empresa un 49 % de participación en la startup.

Este movimiento buscaba fortalecer la posición de Meta frente a competidores en un mercado cada vez más competitivo, donde la IA se ha convertido en un elemento central.

Durante años, Meta apostó fuertemente por la construcción de su universo digital paralelo, y Zuckerberg llegó a asegurar que el metaverso era “la próxima frontera, tal como lo fueron las redes sociales cuando comenzamos”.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg

TE PUEDE INTERESAR

Nike: de la maletera de un auto a ser la marca deportiva que conquistó el mundo
Planes de Zuckerberg para Meta y su IA alegran a inversores
La IA ya está hasta en el 30% de una campaña publicitaria, dice el CEO de VML Perú
Meta y Microsoft demuestran que gasto en IA puede ser arma de doble filo
La estrategia del Grupo El Comercio para superar los 170,000 suscriptores digitales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.