Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, se prepara para reducir hasta en un 30% su presupuesto destinado a su iniciativa del metaverso, informó este jueves Bloomberg, provocando que la tecnológica subiera un 4% en Wall Street esta mañana.

El metaverso ha sido una de las apuestas más importantes del director ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, quien cambió el nombre de la empresa de Facebook a Meta en 2021 para reflejar su enfoque en la realidad aumentada y virtual.

Desde 2020, la unidad del metaverso ha consumido más de US$ 60,000 millones en inversión, generando críticas sobre la sostenibilidad de la estrategia, recoge Bloomberg.

Según la fuente, los recortes presupuestarios forman parte de la planificación anual de Meta para 2026 y se discutieron durante una serie de reuniones celebradas en la residencia de Zuckerberg en Hawái el mes pasado.

La magnitud del ajuste —hasta un tercio del presupuesto de metaverso— podría implicar despidos durante el primer trimestre de 2026, agrega.

El anuncio se produce mientras Meta busca mantenerse relevante en la carrera por la inteligencia artificial (IA), en medio de críticas a su modelo Llama 4 y presiones por consolidar sus inversiones.

Con todo, Meta ha seguido invirtiendo en IA, y a principios de este año lanzó su Superintelligence Lab incorporando a Alexandr Wang, director ejecutivo de Scale AI, como parte de una inversión de 14.300 millones de dólares que le otorgó a la empresa un 49 % de participación en la startup.

Este movimiento buscaba fortalecer la posición de Meta frente a competidores en un mercado cada vez más competitivo, donde la IA se ha convertido en un elemento central.

Durante años, Meta apostó fuertemente por la construcción de su universo digital paralelo, y Zuckerberg llegó a asegurar que el metaverso era “la próxima frontera, tal como lo fueron las redes sociales cuando comenzamos”.

Elaborado con información de EFE y Bloomberg