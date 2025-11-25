La tecnológica Meta valora comprar por miles de millones de dólares chips de inteligencia artificial (IA) desarrollados por Google -cuya matriz es Alphabet-, según The Information.

En concreto, la empresa de Mark Zuckerberg está en conversaciones para adquirir unidades de procesamiento de tensor (TPU) de Google e incorporarlas en sus centros de datos en 2027, de acuerdo con el medio, que cita a una fuente familiarizada con el asunto.

La compañía también valora “alquilar” el próximo año chips de Google Cloud, su plataforma en la nube, agrega The Information.

Google, al igual que otros titanes de la tecnología como Microsoft, Amazon o Meta, busca crear la infraestructura de IA del futuro, y otras empresas como Anthropic ya usan estos chips.

Según medios especializados, la mayoría de los grandes modelos de lenguaje y cargas de trabajo de IA se han basado en las unidades de procesamiento gráfico (GPU) de Nvidia, pero las TPU de Google pertenecen a la categoría de silicio personalizado, lo que ofrece ventajas en precio, rendimiento y eficiencia.

A principios de mes, Google anunció su chip más potente hasta la fecha, Ironwood, que precisamente se trata de una unidad de procesamiento de tensor, en un intento por captar clientes de IA y competir con Nvidia.

De hecho, la noticia de la posible compra de estos TPU por parte de Meta hacía caer hoy las acciones de Nvidia un 4% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Por su parte, Alphabet, que se encamina a alcanzar los 4 billones de dólares en capitalización por primera vez, subía un 4% antes del toque de campana.

Elaborado con información de EFE