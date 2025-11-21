Con la reciente aprobación del Reglamento de la Ley N.º 31814, orientada a promover el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, el Perú ha dado un paso relevante en la regulación de tecnologías emergentes. No obstante, actores del ecosistema de servicios financieros digitales consideran que aún falta completar la agenda.

Sheriff, startup peruana que aplica IA al compliance y la gestión de riesgos, advierte que el país necesita avanzar hacia una Ley Fintech que consolide un entorno seguro, competitivo e inclusivo.

“La Ley de Inteligencia Artificial ha sido un paso clave para que el país empiece a regular la tecnología con visión de futuro. Pero no podemos quedarnos ahí. Es el momento de trasladar esa mirada al ámbito financiero y dar forma a una Ley Fintech que promueva la confianza, la educación y la inclusión financiera”, señaló Vicente Cruz, CEO de Sheriff.

De acuerdo con datos de Startup Latam, el ecosistema fintech peruano ha mostrado un crecimiento sostenido, con casos como Prestamype, que levantó US $5 millones en inversión, y Sof.ia, que cerró alianzas estratégicas con Mastercard y Chubb. Sin embargo, Perú sigue siendo uno de los pocos países de la región sin una regulación fintech, a diferencia de Chile, México y Ecuador, donde las leyes sectoriales ya han permitido consolidar ecosistemas más seguros, competitivos y atractivos para la inversión.

Para Cruz, la regulación no debe verse como un obstáculo, sino como un marco que fortalezca la confianza y abre oportunidades de desarrollo.

“Una ley bien diseñada no frena la innovación, la potencia. Cuando existe claridad jurídica, las startups pueden crecer con seguridad, los inversores se sienten protegidos y los usuarios ganan confianza. Esa es la base de un ecosistema sostenible”, enfatizó.

Agregó que se debe construir el marco normativo futuro sobre un equilibrio entre tres pilares: la Ley de IA, una eventual Ley Fintech y la Ley de Protección de Datos. “Estas tres deben conversar y complementarse. No toda la data puede ni debe usarse para todos los fines. La base sobre la que debe levantarse cualquier marco, ya sea de IA o fintech, es la protección de los datos personales”, recalcó el vocero.

Actualmente, más del 50% de los peruanos adultos sigue fuera del sistema financiero formal, una brecha que, según Cruz, no solo es económica sino también educativa.

“Hablar de regulación es también hablar de educación financiera. La inclusión no se logra solo con apps o créditos digitales, sino ayudando a que la gente entienda, confíe y participe activamente en el sistema financiero”, añadió.

En esa línea, espacios como el Fintech Forum Perú 2025 contribuyen a mantener abierto el debate sobre la necesidad de una Ley Fintech. Estos encuentros reúnen a autoridades, empresas y especialistas para evaluar los ajustes que requiere el sistema financiero ante la creciente digitalización.