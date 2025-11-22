“Mucha gente compara (las ganancias que registran hoy las acciones de las empresas vinculadas con la IA) con el auge de las puntocom en los años 2000. Yo sí veo bastantes diferencias”, afirmó Antonio Ceballos, CEO de BBVA Asset Management.

En tal sentido, el ejecutivo señaló que, antes de estallar la burbuja de las puntocom, “subieron mucho” los precios de las acciones de las empresas relacionadas con el Internet, pero ”muy poquitas” de ellas generaban utilidades o ingresos, recordó.

Se vienen reportando grandes inversiones en inteligencia artificial. (Getty Images/iStockphoto)

En cambio, según Ceballos, hoy el caso de Nvidia, por ejemplo, es muy diferente. “En dos años (esa compañía) ha multiplicado 25 veces sus ingresos, y su margen neto es de 56%”, destacó.

“(Nvidia) es un negocio extremadamente rentable, con mucha palanca operativa (...) Las Google, las Amazon, todas ellas, generan más ingreso que el año pasado, crecimiento a doble dígito, mejores márgenes. Entonces, es difícil argumentar que hay una burbuja”, explicó.

“Creo que hablar de burbuja es precipitado, es una opinión personal, no de BBVA”, aclaró

Nvidia alcanza una capitalización bursátil solo superada por las inversiones en oro. (Foto: AFP)

En otro momento, Ceballos expresó que no veía “tanta claridad” de una burbuja, y que consideraba como un mayor riesgo global el aumento de la inflación en Estados Unidos.

“Si me preguntas (sobre la burbuja de la IA), de acá a seis meses tendríamos que volver a revisar esa pregunta. Vamos a ver cómo se mueven los precios. Nunca estamos exentos de una caída en el mercado de 15% o 20%, es natural, sobre todo si una acción ha subido 100%, 150% en 24 meses, no debería sorprender”, sostuvo el directivo.

“No creo que la IA sea el origen de la próxima gran crisis del mundo”, añadió.