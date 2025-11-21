La buena noticia es que una recesión global con origen en los mercados de valores no tiene por qué ser profunda, al igual que la recesión que siguió al estallido de la burbuja puntocom fue leve y muchas grandes economías la evitaron.
Si la bolsa estadounidense se desploma, será una de las implosiones financieras más pronosticadas de la historia. Desde directivos bancarios hasta el FMI, todos han advertido sobre las valoraciones estratosféricas de las empresas tecnológicas estadounidenses.

