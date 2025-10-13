Michael Wilson, estratega jefe de renta variable de Estados Unidos en Morgan Stanley. Foto: Victor J. Blue/Bloomberg
Agencia Bloomberg
El estratega jefe de renta variable de Estados Unidos en Morgan Stanley, Michael Wilson, advirtió que las acciones estadounidenses corren el riesgo de caer hasta 11% si las tensiones comerciales con China no se resuelven antes de una fecha límite en noviembre.

