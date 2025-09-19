Uno de los efectos de esta medida será favorecer la valorización de la renta variable, tanto en el mercado de Estados Unidos, como en el Perú, comentaron analistas.

“Siempre que hay una reducción de tasas implica una mayor predisposición de los inversionistas a tomar activos riesgosos, de renta variable. Eso va a beneficiar a las bolsas de EEUU y a mercados emergentes como el Perú”, comentó Paul Zevallos, responsable del laboratorio de mercado de capitales de la Universidad de Lima.

Las acciones más favorecidas tras baja de tasa de la Fed

Paul Zevallos agregó que los sectores que más se favorecen son los que suelen reinvertir utilidades y las empresas en crecimiento. “Allí está el sector tecnología , también los sectores relacionados a las materias primas y al segmento de consumo ”, subrayó Paul Zevallos.

En el caso de la Bolsa de Valores de Lima, que acumula un alto rendimiento de 25% en lo que va del año, Zevallos estimó que la baja de tasa de la Fed ayudará a que en septiembre la plaza local rinda entre 1% a 3% adicional.

En Estados Unidos, el S&P 500 suma un alza de 13% este año. La menor tasa de la Fed generaría en septiembre un rendimiento adicional de hasta 5%, proyectó Zevallos.

Por su parte César Huiman, analista senior de equity research de Renta4 SAB, coincidió en que una baja de la tasa de la Fed impulsará al valor de las acciones en Wall Street. Ello también favorecería a los peruanos que tienen inversiones en acciones del mercado norteamericano, subrayó.

Asimismo, una baja de la tasa de la Fed suele generar flujos de capitales hacia mercados como el peruano, lo cual, teóricamente, podría impulsar un rally de las acciones en Perú.

No obstante, Huiman estima que este efecto sería moderado, si se tiene en cuenta lo ocurrido en el pasado reciente. “En los últimos diez años, cuando hubo recortes de tasas de la Fed, solo impulsó la bolsa peruana en 0.9% en promedio, después de tres meses del recorte. Entonces, ese impulso no sería tan significativo”, proyectó.

Además habría otro efecto indirecto que impulsaría el valor de las acciones en Perú. Y es que una baja de la tasa de la Fed da espacio a que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también baje su tasa de interés, tal como ya ocurrió a inicios de septiembre.

Y una baja de la tasa del BCRP daría más acceso al crédito a las empresas, lo cual ayudaría a dinamizar a la economía y mejoraría los resultados financieros de las compañías, sobre todo de las relacionadas a la demanda interna, indicó César Huiman.

El dato. El mercado estima que este año la Fed realizaría dos bajas adicionales de su tasa de referencia.