La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos redujo sus tasas de interés de referencia el miércoles por primera vez este año, en un cuarto de punto como esperaba el mercado, debido a un mercado laboral más débil.

La Fed redujo la tasa de interés de referencia a 4-4.25% y prevé dos recortes adicionales este año.

Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.

El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1.6% este año frente al 1.4% que proyectaba en junio. No hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.

No obstante, la Fed subrayó que la incertidumbre económica “permanece elevada” y que los riesgos a la baja para el empleo “han aumentado”.

La decisión de la Fed tuvo lugar tras meses de fuertes presiones de Trump para que baje las tasas y en un contexto de crecientes preocupaciones por la presión política sobre el banco central, una institución independiente.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

La Fed, liderada por su presidente Jerome Powell, había mantenido su tasa sin cambios este año mientras evaluaba el impacto de los aranceles, el endurecimiento de las leyes de inmigración y otras políticas de la administración Trump sobre la inflación y la economía.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir a Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.

Las tasas de interés más bajas podrían abaratar los préstamos para hipotecas, automóviles y tarjetas de crédito, y estimular el crecimiento y la contratación.

