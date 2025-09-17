El miércoles 17 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, mientras los inversores se concentraban en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.480. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.479 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.50% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.585 a la compra y S/ 3.489 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día de ayer, en un contexto de debilidad del dólar en los mercados internacionales, mientras los inversores se concentraban en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.

La Fed inició el martes su reunión de dos días en la que los inversores esperan abrumadoramente un recorte de tasas de 25 puntos básicos, en lo que serían una serie de reducciones del costo del crédito hacia adelante tras débiles cifras del mercado laboral.

A nivel de datos en Estados Unidos, las ventas minoristas subieron más de lo esperado en agosto, pero el impulso podría menguar en un contexto de debilidad del mercado laboral y el aumento de los precios de los bienes debido a los aranceles a las importaciones.