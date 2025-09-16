El departamento de estudios económicos del Scotiabank rebajó su proyección de cotización del dólar, prevista hacia fin de año.

En su último reporte semanal, observa tres factores que están presionando a la baja el tipo de cambio:

-El dólar a nivel global ha continuado en niveles inferiores a los 100 puntos desde el 2T25, debilitándose en 9.9% en lo que va del año. Esto se estaría dando por las políticas comerciales y fiscales en EEUU, que incrementan la incertidumbre y reducen la confianza en EEUU.

-La cotización de metales preciosos se ha mantenido elevada. El precio del oro se ha incrementado en 30% en lo que va del año alcanzando cada vez nuevos máximos históricos, mientras que, a pesar de que el precio del cobre ha tenido una corrección a mediados de año, se mantiene aún en niveles altos, con una ganancia de 15% en lo que va del año. Esto ha permitido que la Balanza Comercial se encuentre en niveles récord al tener un mayor ingreso de divisas al país.

-Hay una mayor entrada de capitales extranjeros hacia activos locales, reflejo de la solidez macroeconómica. La oferta de dólares para comprar bonos en moneda nacional ha generado presiones a la baja sobre el tipo de cambio.

Todo ello generó que la previsión del Scotiabank sobre la cotización del dólar hacia fin de año baje de S/ 3,68 a S/ 3,56 .

Agrega que la proyección podría ser incluso menor, “sin embargo, se avecinan elecciones y, por lo general, el tipo de cambio se ve afectado en cierto grado a medida que se acerca el periodo electoral. Estimamos que al cierre de 2025 el tipo de cambio cotizaría en alrededor de S/ 3,56”, señaló el departamento de estudios económicos del Scotiabank.

Cotización del dólar hacia el 2026

Los fundamentos del sol han sido bastante favorables, y los buenos escenarios no duran para siempre, agrega el Scotiabank en su reporte.

“Es difícil concebir que los términos de intercambio sigan mejorando en 2026 como lo hicieron en 2025. El impulso de los altos precios de los metales preciosos podría perder fuerza el próximo año, además, el mundo comienza a mostrar signos de desaceleración, lo que nunca es bueno para los precios de exportación de Perú”, subraya.