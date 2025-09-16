El martes 16 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en una semana que estará marcada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que se espera que se inicie su ciclo de relajación monetaria.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.487. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.491 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.18% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.490 a la compra y S/ 3.499 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subían en los primeros negocios del día anterior, impulsadas por un retroceso global del dólar, en el inicio de una semana que estará marcada por la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la que se espera que se inicie su ciclo de relajación monetaria.

Los mercados estiman una probabilidad del 100% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Fed, lo que situaría el tipo de interés de los fondos entre el 4.0 y el 4.25%, y los futuros apuntan a una probabilidad del 4% a uno de 50 puntos básicos.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a fustigar al jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, a través de las redes sociales para exigirle una baja de tasas de interés mayor, apuntando al mercado inmobiliario.