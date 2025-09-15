El dólar inició la semana cayendo. El tipo de cambio cotizó en S/ 3.491 al cierre de la jornada del lunes, manteniendo una de las menores cotizaciones de los últimos cinco años. ¿Cómo poder sacar ventaja de ello para ordenar y mejorar nuestras finanzas personales?

El profesor e investigador de la universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, recomienda en primer lugar evaluar nuestro perfil financiero o la estructura de nuestras obligaciones y si están en soles o en dólares.

“En el caso de tener nuestras deudas y obligaciones en moneda extranjera, se recomienda evaluar la posibilidad de pasarla a moneda nacional considerando que el tipo de cambio está bajo”, dijo.

De este modo, recomendó a las personas:

1. Comprar dólares y empezar a ahorrar en esa moneda.

Comprar y empezar a ahorrar en esa moneda. 2. Pasar deudas de dólares a soles con la finalidad de aprovechar la coyuntura.

“El sistema financiero ofrece distintas opciones para pasar deudas de dólares a soles. Los bancos siempre están llanos a ese tipo de operaciones. Es fundamental evaluar esas alternativas”, comentó.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCRP) el tipo de cambio interbancario cerró hoy en S/ 3.491. Con ello, acumula una caída de 7.18% en lo que va de este año y de 7.65% en los últimos 12 meses.

Empresas

En el caso de las empresas, Lizarzaburu comentó que para aprovechar mejor esta coyuntura de tipo de cambio bajo se debe considerar si se es exportador o importador o si el negocio está dirigido al mercado local.

“En el caso de ser una empresa exportadora esta baja en el precio del dólar está impactando en las cuentas por cobrar”, dijo.

En esos casos deberá optarse por realizar operaciones de “forward” para cerrar la potencial caída del tipo de cambio, explicó.

Por el otro lado, mencionó que la que realmente se beneficia con la caída del tipo de cambio es la empresa importadora. “Esta caída hace que cuando el producto llegue al puerto tenga un menor valor, lo cual también ayuda con el cálculo de los impuestos”, anotó.



