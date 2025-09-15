El lunes 15 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.485 Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.493 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.480 y se vende a S/ 3.510, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.489 a la compra y S/ 3.499 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina cayeron el viernes pasado, en medio de un leve repunte del dólar en los mercados globales tras la baja que sufrió en la ronda previa, y en medio de las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Los futuros de los fondos federales indican que el mercado espera que la Fed recorte su tasa de interés referencial en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de dos días de la próxima semana.

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0.4% en agosto, la mayor alza mensual en siete meses, mientras que las peticiones semanales de subsidio de desempleo alcanzaron la semana pasada su nivel más alto desde octubre de 2021, datos que reafirmaron las expectativas de una baja de tasas de esa magnitud.