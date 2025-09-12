El viernes 12 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras un dato de la inflación en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado pero que mantuvo intactas las expectativas de que la Reserva Federal recorte 25 puntos básicos las tasas de interés la próxima semana.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.493. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.491 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.18% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.475 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.476 a la compra y S/ 3.485 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en medio de un retroceso global del dólar, tras un dato de la inflación en Estados Unidos que estuvo por encima de lo esperado pero que mantuvo intactas las expectativas de que la Reserva Federal recorte 25 puntos básicos las tasas de interés la próxima semana.

Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado en agosto y el incremento anual de la inflación fue el mayor en siete meses, pero no se prevé que los datos impidan la rebaja de las tasas de interés de la Reserva Federal la próxima semana, en medio de la debilidad del mercado laboral.

El mercado espera que el banco central estadounidense, que sigue los índices de precios del gasto en consumo personal (PCE) para alcanzar su objetivo de inflación del 2%, recorte las tasas en su reunión de política monetaria del próximo miércoles. Ya se ha descontado una reducción de un cuarto de punto porcentual.