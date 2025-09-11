El dólar se debilita frente al sol, al cotizarse en el mercado interbancario en S/ 3.48 al cierre de la jornada de la víspera, registrando así una variación negativa de 8.59% en los últimos 12 meses y una caída de 7.47% en lo que va del año, frente a la moneda peruana.

Asimismo, el dólar alcanzó en la víspera su cotización más baja de los últimos cinco años frente a la moneda peruana, e incluso está registrando un similar precio al de marzo del 2016.

La fortaleza de la moneda peruana ante el dólar, se sustenta en parte por las mayores reservas internacionales que acumula el Perú, las cuales al cierre de agosto último ascendieron a US$ 87,743 millones, muy superior a los US$ 80,771 millones del similar mes del 2024, de acuerdo a la estadística del Banco Central de Reserva del Perú.

También el precio del dólar, en el mercado local está influenciado por la mayor entrada de la divisa estadounidense, como resultado de las crecientes exportaciones que el país registra.

“En 2024 logramos más de US$ 74,000 millones en exportaciones. Este 2025, proyectamos superar los US$ 80,000 millones”, expresó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, a fines de agosto de este año.

Estas positivas perspectivas, se sustentan en los mejores precios de los dos principales minerales que el Perú exporta a diversos países de diferentes continentes, los cuales son el cobre y el oro.

Así, el precio del oro ya se sitúa en los US$ 3,642 la onza, monto que muestra un incremento de 38.5%, de enero al 10 de setiembre del presente año; por su parte, la cotización del cobre también ha crecido 14.15% en lo que va del 2025, al cotizarse en US$ 4.5 la libra.

Además, los mercados internacionales, esperan un dólar más débil este año, debido a la incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos.