El miércoles 10 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los mercados aguardan nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.489. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.498 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.99% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.480 y se vende a S/ 3.510, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.502 a la compra y S/ 3.509 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, en medio de un repunte global del dólar, mientras los mercados aguardan nuevos datos de la economía estadounidense en busca de pistas sobre un recorte de tasas de la Reserva Federal.

El billete verde repuntó frente a una canasta de seis importantes monedas, luego de haber caído más temprano a su menor nivel desde finales de julio por las expectativas de que la Fed reanude la relajación monetaria la próxima semana.

Ahora, la atención de los mercados e inversores se centra en la publicación el miércoles de los datos sobre la inflación de los precios a la producción en Estados Unidos, seguidos el jueves por la inflación de los precios al consumo, que servirán para calibrar el impacto de los aranceles en los precios de la mayor economía del mundo.