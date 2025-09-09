El martes 9 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los operadores apuestan a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.508. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.511 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.65% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.490 y se vende a S/ 3.520, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.519 a la compra y S/ 3.527 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el lunes, mientras los operadores apuestan a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró bruscamente en agosto, mostraron datos el viernes, y la tasa de desempleo aumentó a un máximo de casi cuatro años del 4.3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban debilitando y sellando el caso en favor de un recorte de tasas de la Fed la próxima semana.

Por ahora los operadores esperan que la Fed recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, situación que podría variar el jueves cuando se publique un informe sobre la inflación en la primera economía del mundo.