El lunes 8 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, después de que un débil dato de empleo en Estados Unidos cimentó las apuestas a un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.522. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.523 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.33% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.510 y se vende a S/ 3.530, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.519 a la compra y S/ 3.527 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el viernes pasado, apoyadas por el descenso del dólar a nivel general, después de que un débil dato de empleo en Estados Unidos cimentó las apuestas a un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto, mientras que la tasa de desempleo aumentó al 4.3%, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban suavizando.

El esperado dato llevó a los operadores a aumentar las apuestas a que el banco central estadounidense recortará las tasas de interés en rápida sucesión a partir de este mes.