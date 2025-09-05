El viernes 5 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, ante las expectativas por los datos laborales de Estados Unidos que pueden definir la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.514. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.526 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.25% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.500 y se vende a S/ 3.530, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.531 a la compra y S/ 3.539 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el día anterior, aunque en rangos estrechos, en medio de un avance del dólar a nivel general y ante las expectativas por los datos laborales de Estados Unidos que pueden definir la senda de la política monetaria de la Reserva Federal.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo aumentó más de lo esperado la semana pasada, en consonancia con el debilitamiento de las condiciones del mercado laboral, según un informe del jueves. El miércoles, en tanto, se publicó que las ofertas de empleo cayeron más de lo esperado en julio y la contratación fue moderada.

Los datos respaldan un recorte de tasas por parte de la Fed en su reunión de mediados de este mes.