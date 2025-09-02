El Gobierno argentino anunció este martes que intervendrá en el mercado de cambios luego de que los activos del país se hundieran en medio de una serie de reveses políticos y económicos para el presidente ultraliberal Javier Milei en la antesala de una votación clave el domingo.

El Tesoro informó que intervendrá en el mercado cambiario para contener la depreciación del peso que se aceleró los últimos días, en medio de un escándalo por supuestos sobornos que salpica a la hermana del mandatario.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó en su cuenta de X que el Tesoro participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su “liquidez y normal funcionamiento”. La decisión de intervenir a través del Tesoro representa un giro en la política cambiaria del gobierno.

Se produce en la antesala de las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires, el mayor distrito del país, gobernado por el opositor peronismo.

Los bonos soberanos caían en toda la curva el martes, con los títulos que vencen en 2035 perdiendo 1.4 centavos por dólar para cotizar en torno a 62 centavos, su nivel más bajo desde abril, según datos indicativos de precios compilados por Bloomberg. La moneda se depreció más de 2% respecto al cierre del viernes cuando se retomaron con fuerza las operaciones tras el feriado en Estados Unidos que redujo la liquidez el lunes.

Los últimos días el aumento de la demanda de dólares llevó la cotización de la divisa cerca del techo de la banda de flotación establecida por el gobierno en 1,467 pesos por dólar, límite a partir del cual el Banco Central puede intervenir en el mercado.

La política de elevar las tasas de interés de referencia no mermó la avidez por deshacerse de los pesos y buscar refugio en el dólar en un clima de incertidumbre atizado por la proximidad de las legislativas nacionales de medio término que se celebrarán en octubre.

La escalada del dólar se produce mientras la justicia investiga presunta corrupción con sobreprecios de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la Presidencia.

Los vaivenes en la cotización del dólar es un tema sensible para los argentinos que buscan proteger sus ahorros mediante la compra de divisas y también para el gobierno decidido a evitar que la depreciación de la moneda impacte en la inflación.

El control de la inflación, que se redujo en julio a 17.3% acumulada en lo que va del año contra 87% del mismo período de 2024, es uno de los ejes principales del gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023 con un plan de fuerte ajuste fiscal.

La cotización que había tocado el lunes los casi 1,400 pesos por dólar se ubicó este martes en 1,375 pesos por billete verde tras el anuncio, un descenso cercano al 1%.

Bajo presión

En las últimas semanas, la administración de Milei elevó las tasas de interés para refinanciar más deuda pública, aumentó de manera reiterada los encajes bancarios e intensificó las restricciones cambiarias a los bancos en un intento por estabilizar el peso.

Las medidas se producen mientras el gobierno busca aliviar la presión sobre la moneda y enfrenta acusaciones de corrupción en los días previos a una elección clave en la provincia de Buenos Aires. Un escándalo de sobornos que involucra a la hermana de Milei, Karina, genera preocupación sobre la imagen del presidente, mientras que un juez prohibió el lunes a periodistas difundir audios comprometedores tras una denuncia de la administración.

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei, junto a su hermana, Karina Milei. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

El reciente estallido es un ejemplo de la fragilidad de la confianza de los inversores incluso después de poco más de 18 meses de la presidencia de Milei, escribió Walter Stoeppelwerth, director de inversiones de la correduría local Grit Capital Group en un informe el martes. La mayoría de los inversores está viendo este ciclo electoral como un referéndum sobre el desempeño del presidente Milei en los dos primeros años de su mandato, añadió.

Otro traspié para la administración de Milei llegó desde las elecciones locales en la provincia de Corrientes el domingo, donde el candidato oficialista terminó en cuarto lugar. El pobre desempeño confirmó temores de que la estrategia de competir en comicios locales sin formar alianzas pueda resultar contraproducente.

Ahora la atención se centra en la elección del domingo en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi 40% de la población del país y ha votado de manera consistente por el movimiento opositor peronista. La votación será una señal clave para los inversores de cara a octubre, cuando toda Argentina acudirá a las urnas para renovar una parte importante del Congreso.

Estrategas de Morgan Stanley consideran que las elecciones son “un obstáculo de corto plazo para la economía, las reformas y el mercado”, pero aún ven valoraciones atractivas dado que el impulso reformista no parece estar reflejado en los precios.

