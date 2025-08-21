El presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios fueron denunciados penalmente por presunta corrupción en contratos de provisión de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a Cristina Fernández en algunas de sus causas en la justicia.

Él acusó en su denuncia la existencia de “un esquema de cobro y pago de coimas” relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos.

Según precisó el letrado, estos hechos comprenderían los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública.

La presentación judicial alcanza además al asesor presidencial Eduardo Menem, al titular de Andis y exabogado personal del presidente, Diego Spagnuolo, y al dueño de la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina S.A., Eduardo Kovalivker.

Esta acusación fue presentada horas después de la difusión en diversos medios locales de una serie de audios en los que una voz, presuntamente la de Spagnuolo, quien detalla un esquema de recaudación de sobornos ligado a Suizo Argentina S.A.

Según la denuncia, la empresa comercializadora de medicamentos actuaba como presunto canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.

El abogado Dalbón solicitó allanamientos en las sedes de Andis, la Secretaría General de la Presidencia y la empresa Suizo Argentina, así como un análisis de los movimientos financieros de esta última por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF).

También pidió datos societarios a la Inspección General de Justicia (IGJ).

Elaborado con información de EFE.