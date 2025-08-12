Desde que Javier Milei asumió el cargo, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se ha reducido y el interés por estos instrumentos de deuda ha disminuido, lo que obliga a las empresas a afrontar costos de endeudamiento mucho más altos. Foto: Erica Canepa/Bloomberg
Las reformas de Javier Milei han traído estabilidad al caótico mercado cambiario argentino y elogios de los inversores. Sin embargo, también está alimentando la peor ola de incumplimientos corporativos desde la pandemia.

