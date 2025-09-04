Dólar hoy en Perú. (Foto: Difusión)
El jueves 4 de setiembre el comenzó el día con un incremento, mientras los inversores analizan datos económicos de Estados Unidos y buscan pistas sobre la senda de las tasas de interés de la

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.537. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.532 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.09% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.535 y se vende a S/ 3.545, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.527 a la compra y S/ 3.534 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el día anterior, luego de que algunas perdieran el impulso de más temprano generado por un descenso del dólar tras su fuerte alza de la víspera, mientras los inversores analizan datos económicos de y buscan pistas sobre la senda de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Las ofertas de empleo en la mayor economía del mundo cayeron más de lo esperado en julio y la contratación fue moderada, en consonancia con la relajación de las condiciones del mercado laboral, lo que reforzó las expectativas de un recorte del costo del crédito por parte de la Fed.

El dato amplió el descenso del dólar contra sus monedas pares.

