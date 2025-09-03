Dólar hoy en Perú. (Foto: Difusión)
El miércoles 3 de setiembre el comenzó el día con un descenso, con los inversores cautos a la espera de datos cruciales sobre el empleo en

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.528. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.538 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.93% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.520 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.536 a la compra y S/ 3.546 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de monedas de América Latina cerraron el día anterior a la baja, lastradas por el avance del dólar en los mercados globales, con los inversores cautos a la espera de datos cruciales sobre el empleo en

Los mercados de la región estuvieron también alineados con Wall Street, que cayó mientras los inversores sopesan la legalidad de los aranceles del presidente tras la declaración de una corte federal de apelaciones de que la mayoría de los gravámenes son ilegales.

La jornada presentó aversión al riesgo en medio de temores fiscales sobre las principales economías del mundo.

