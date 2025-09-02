Precio del dólar. (Foto: Difusión)
El martes 2 de setiembre el comenzó el día con un ligero descenso, con los inversores atentos a datos económicos de , donde un feriado reducía considerablemente la liquidez en los mercados.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.535. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.536 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.98% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.520 y se vende a S/ 3.545, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.522 a la compra y S/ 3.545 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cedieron leves alzas de más temprano y cotizaron con mínimas bajas el día anterior, pese a un descenso del dólar a nivel general, con los inversores atentos a datos económicos de donde un feriado reducía considerablemente la liquidez en los mercados.

El dólar tocó mínimos de cinco semanas el lunes, tras una caída mensual del 2.2% en agosto, en medio de las apuestas a que la reanudará su ciclo de relajación monetaria a mediados de este mes.

Los inversores aguardan cifras de empleo de la mayor economía mundial esta semana, que se coronará con el dato de nóminas no agrícolas de agosto a conocerse el viernes y que darán más luces sobre el futuro de la política monetaria de la Fed.

