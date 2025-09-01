El lunes 1 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, tras datos económicos dados a conocer en Estados Unidos que no cambiaron la expectativa de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.527. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.533 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.06% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.720 y se vende a S/ 3.545, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.530 a la compra y S/ 3.540 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron dispares el viernes pasado, en un contexto de una leve baja del dólar en los mercados globales tras datos económicos dados a conocer en Estados Unidos que no cambiaron la expectativa de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre.

El gasto de los consumidores estadounidenses aumentó con solidez en julio, mientras que la inflación subyacente repuntó a medida que los aranceles a las importaciones elevaron los precios de algunos bienes.

No obstante, no parece probable que los datos impidan que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el mes próximo, en un contexto de condiciones del mercado laboral más débiles..