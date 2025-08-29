Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El viernes 29 de agosto el comenzó el día con un descenso, mientras los mercados enfocaban su atención en datos de inflación que se darán a conocer este viernes en Estados Unidos que podría ser determinante para un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.539. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.540 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.88% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.520 y se vende a S/ 3.540, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.551 a la compra y S/ 3.558 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina exhibían ganancias en los primeros negocios del día anterior, impulsadas por un retroceso global del dólar, mientras los mercados enfocaban su atención en datos de inflación que se darán a conocer el viernes en que podría ser determinante para un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed).

El dólar caía el jueves, ya que los operadores se sumaban a las apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el próximo mes después de que el jefe de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, indicó que tal movimiento es posible.

La moneda estadounidense se ha visto sometida a una presión renovada por la campaña intensificada del presidente para ejercer más influencia sobre la política monetaria, intentando cesar de su cargo a Lisa Cook, una de las gobernadoras de la Fed.

