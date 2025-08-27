Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El miércoles 27 de agosto el comenzó el día con un incremento, mientras se mantenían las dudas respecto a la independencia de la de Estados Unidos luego que el presidente, Donald Trump, solicitara la renuncia de una de sus gobernadoras.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.558. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.550 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.61% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN: Scotiabank: baja de dólar ha reducido el valor de las viviendas en el país

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.540 y se vende a S/ 3.570, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.530 a la compra y S/ 3.538 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina registraban pérdidas el miércoles, en medio de un avance global del dólar, aunque se mantenían las dudas respecto a la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos luego que el presidente,, solicitara la renuncia de una de sus gobernadoras.

El dólar se fortalecía frente a las principales divisas el miércoles ya que los inversores centraban su atención en los próximos datos económicos de Estados Unidos en busca de pistas sobre la política monetaria, pese a la persistente preocupación por la independencia de la .

Ahora los mercados centraban su atención en los datos que se darán a conocer en los próximos días en la primera economía del mundo en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Fed en política monetaria. El jueves se darán a conocer cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y el viernes se conocerá el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), la medida favorita de inflación del banco central.

