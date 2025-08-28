El jueves 28 de agosto el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de dudas respecto a la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos luego de que el presidente, Donald Trump, solicitara la renuncia de una de sus gobernadoras.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.543. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.554 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 5.50% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.530 y se vende a S/ 3.550, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.551 a la compra y S/ 3.558 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaron mixtas el día anterior, luego de que el dólar cediera ganancias de primera hora y en medio de dudas respecto a la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos luego de que el presidente, Donald Trump, solicitara la renuncia de una de sus gobernadoras.

El dólar redujo su avance el miércoles frente al euro y el yen, mientras los inversores se centraban en los próximos datos económicos de Estados Unidos para obtener pistas sobre el futuro de la política monetaria, aunque persisten preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal.

Ahora los mercados centraban su atención en los datos que se darán a conocer en los próximos días en la primera economía del mundo en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Fed en política monetaria.