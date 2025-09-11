El jueves 11 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de expectativas por un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de la semana próxima.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.828. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.828 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3.26% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.790 y se vende a S/ 3.810, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.795 a la compra y S/ 3.806 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, tras un dato de inflación en Estados Unidos que reafirmó las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de la semana próxima.

Los mercados esperan que la Fed recorte las tasas, con una reducción de un cuarto de punto porcentual totalmente descontada, después de pausar su ciclo de relajación monetaria en enero debido a la incertidumbre sobre el impacto de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump.

Sin embargo, los operadores también dan una mínima posibilidad de un recorte de medio punto porcentual. El dato del jueves de la variación de los precios al consumidor podría afectar las perspectivas.