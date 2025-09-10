Una jueza impidió temporalmente al presidente estadounidense, Donald Trump, destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, lo que le permite permanecer en su cargo mientras impugna los esfuerzos del mandatario por destituirla por acusaciones de fraude hipotecario.

En una primera victoria para la economista, la jueza federal de distrito Jia Cobb, en Washington, aceptó la solicitud de Cook de seguir trabajando por ahora. La sentencia significa que Cook probablemente podrá asistir a la esperada reunión de política monetaria de la Fed del 16 y 17 de septiembre para votar si se bajan las tasas de interés.

Es probable que el Departamento de Justicia apele rápidamente la sentencia y que, en última instancia, sea la Corte Suprema de Estados Unidos quien tenga la última palabra.

La decisión de la jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., representó un revés para Donald Trump, que busca destituir a Cook por supuesta falsificación de documentos hipotecarios, pese a no enfrentar cargos. Foto: Mandel NGAN / AFP

La jueza Jia Cobb concluyó que la supuesta conducta indebida en materia hipotecaria probablemente no constituía una “causa” para despedirla en virtud de la Ley de la Reserva Federal, y que la forma en que fue destituida probablemente violó sus derechos procesales en virtud de la Constitución.

En su fallo, la jueza sostuvo que los argumentos esgrimidos por Trump para destituir a Cook no cumplían con los requisitos de causa justificada. Señaló que la supuesta irregularidad se produjo antes de que ella asumiera el cargo como gobernadora de la Reserva Federal.

LEA TAMBIÉN: Gobernadora de la Fed Lisa Cook demanda a Trump por intentar despedirla

Cook había firmado los documentos de su hipoteca en 2021, alrededor de un año antes de incorporarse al organismo, tras ser nominada por el presidente Joe Biden.

“La mejor interpretación de la disposición sobre ‘causa justificada’ es que los motivos para destituir a un miembro de la Junta de Gobernadores se limitan a cuestiones relacionadas con el comportamiento del gobernador en el cargo y con si ha desempeñado fiel y eficazmente sus funciones legales”, escribió la jueza.

El abogado de Cook, Abbe Lowell, afirmó en un comunicado que la decisión de Cobb “reconoce y reafirma” la independencia de la Fed frente a las injerencias políticas.

La defensa de la gobernadora Lisa Cook alegó que la medida de Trump respondía a motivaciones políticas y según sus abogados, el presidente pretende colocar aliados en la Fed para forzar recortes de tasas. Foto: Stefani Reynolds/Bloomberg

“Permitir que el presidente destituya ilegalmente a la gobernadora Cook por acusaciones vagas y sin fundamento pondría en peligro la estabilidad de nuestro sistema financiero y socavaría el estado de derecho”, afirmó Lowell.

Un portavoz de la Fed se negó a hacer comentarios. La entidad no ha tomado partido en la batalla legal y ha dicho que respetará la decisión del tribunal.

El Departamento de Justicia afirmó que no “comenta sobre litigios actuales o futuros, incluidos asuntos que puedan ser objeto de investigación”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la decisión el martes por la noche.

La disputa sobre si Cook puede conservar su puesto se ha convertido rápidamente en el principal punto álgido de la apuesta de Trump por ejercer un mayor control sobre la Fed, a la que ha pedido repetidamente que baje las tasas de interés. En su demanda, el abogado de Cook calificó el intento de despedirla como una toma de poder que podría causar un “daño irreparable” a la economía estadounidense. Su abogado también ha afirmado que ella nunca cometió fraude hipotecario.

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos, habla en el Instituto Peterson de Economía Internacional en Washington, DC, EE. UU., el jueves 6 de octubre de 2022.

Cook ha alegado que la decisión de Trump de destituirla forma parte de una estrategia con motivaciones políticas. El presidente ya había considerado anteriormente la posibilidad de forzar la salida del presidente de la Fed, Jerome Powell, tras criticarlo por no actuar con la suficiente rapidez para reducir las tasas de interés.

La jueza Cobb también coincidió, por ahora, en que el interés público en la independencia de la Reserva Federal “pesa a favor de la reincorporación de Cook”. Esa independencia es fundamental para ayudar al “sistema bancario a promover la estabilidad” del país, afirmó Cobb.

Finalmente el fallo asegura que el actuar del Departamento de Justicia de la Administración Trump contra Cook violentó el “principio de defensa” ya que no coincide con la interpretación de que el mandatario tenga “amplios poderes” para haber destituido a la gobernadora de la forma en la que se hizo.

Con información de EFE y Bloomberg