Lisa Cook, governor of the US Federal Reserve, speaks at the Peterson Institute For International Economics in Washington, DC, US, on Thursday, Oct. 6, 2022. Cook said she supports the central bank's policy-tightening path and that further interest-rate increases and a period of policy restriction will likely be needed to bring inflation down.
Agencia Bloomberg
El director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), Bill Pulte, envió una nueva denuncia penal contra la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, intensificando la campaña de presión de la administración Trump contra la integrante de la junta del banco central por presunto fraude hipotecario.

