La nueva remisión, en una carta dirigida a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, con fecha del 28 de agosto, se refiere a una tercera propiedad en Massachusetts y sigue a una denuncia presentada a comienzos de mes en la que se alegaba que Cook había declarado fraudulentamente viviendas en Michigan y Georgia como su “residencia principal” cuando obtuvo hipotecas en 2021, una declaración que normalmente permite acceder a condiciones crediticias más favorables.

Según la nueva denuncia, Cook contrató una hipoteca por US$ 361,000 para una propiedad en Cambridge, Massachusetts, alegando que era una segunda vivienda. Sin embargo, Pulte afirma que ocho meses después Cook declaró ingresos por alquiler de entre US$ 15,000 y US$ 50,000 y la registró como propiedad de inversión.

El abogado de Cook, Abbe Lowell , dijo en un comunicado que “nada en estas vagas e infundadas acusaciones tiene relación alguna con el rol de la gobernadora Cook en la Reserva Federal, y de ninguna manera justifican su destitución de la Junta”.

“Esto es una evidente campaña de difamación destinada a desacreditar a la gobernadora Cook por parte de un operador político que en los últimos dos días ha acudido más de 30 veces a las redes sociales para exigir su destitución antes de que se revisen los hechos o las pruebas”, añadió Lowell.

La Reserva Federal declinó hacer comentarios.

El presidente Donald Trump decidió destituir a Cook tras la primera remisión penal, lo que prepara el escenario para una disputa legal contenciosa y eleva su enfrentamiento con el banco central. Trump ha presionado a la Fed y a su presidente, Jerome Powell, para que reduzcan las tasas de interés, y la destitución de Cook le permitiría asegurar una mayoría en la junta de gobernadores del organismo.

Cook, sin embargo, busca bloquear la medida, presentando una demanda en un tribunal federal el jueves en la que calificó el intento del presidente de destituirla como “ilegal” y lo describió como un intento de tomar el control de la Fed.

Sus abogados también han sugerido que un “error administrativo” involuntario podría estar detrás de las disputas hipotecarias en la primera remisión de Pulte. El Departamento de Justicia ya ha señalado su intención de investigar a Cook por esa primera denuncia.

El último informe de Pulte también plantea dudas adicionales sobre las propiedades en Michigan y Georgia en el centro de la denuncia original. Pulte afirma que la FHFA tiene motivos para creer que la vivienda de Michigan “actualmente se utiliza como propiedad en alquiler” y que Cook aparentemente intentó arrendar la de Georgia a pesar de haberla declarado como “residencia personal” en documentos federales.

Pide al Departamento de Justicia investigar si Cook incurrió en “más posibles violaciones penales, así como tergiversaciones materiales” para, entre otras cosas, “adquirir y mantener su cargo de gobernadora”.

Pulte ha intensificado sus ataques contra Cook en redes sociales en los últimos días. “Nadie está por encima de la ley”, escribió el jueves después de que ella presentara su demanda, publicando un gráfico en el que, según él, aparecen firmas coincidentes en los documentos hipotecarios de las propiedades en Michigan y Georgia.

La jueza de distrito de EE.UU. Jia Cobb, nombrada por el expresidente Joe Biden, fijó una audiencia para el viernes sobre la solicitud de Cook de una orden de restricción mientras intenta permanecer en su cargo.