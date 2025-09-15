El presidente estadounidense, Donald Trump, predijo este lunes un “gran recorte” por parte de la Reserva Federal (Fed) esta semana, antes de una reunión decisiva en la que se espera que los gobernadores del banco central relajen la política monetaria por primera vez en nueve meses.

Trump sigue aumentando la presión sobre el banco central, cuando el mercado es unánime sobre un anuncio de recorte de tasas el miércoles.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump declaró que el presidente de la Fed, Jerome Powell, “debe recortar las tasas de interés, ahora, y más de lo que había pensado”.

Volvió a llamar al presidente de la Fed “demasiado tarde” Powell. Al no rebajar los tipos de interés, el mandatario suele utilizar este apodo para referirse al titular del banco central.

“Creo que habrá un gran recorte”, dijo Trump a los periodistas el domingo a su regreso a Washington. “Es perfecto para recortar”.

El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos al final de su reunión de dos días el miércoles, y todas las miradas están puestas en los comentarios de Powell después del encuentro.

El consenso es que la Fed reducirá las tasas de interés el 17 de septiembre, mientras lidia con un mercado laboral debilitado, una inflación persistente y un inédito impulso de Trump para lograr menores costos de endeudamiento. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas apunta a una reducción de 25 puntos básicos.

La medida de reducir tasas probablemente impulsará a la economía más grande del mundo en un momento en que el mercado laboral está debilitándose y se alimentan los temores de recesión.

Este sería el primer recorte de tasas del 2025, ya que la Fed ha mantenido estables las tasas de interés desde su última reducción en diciembre mientras los funcionarios monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre la inflación.

Tras lo afirmado por Powell, Trump criticó a la FED por no hacer nada "como de costumbre". (Foto: Reuters)

Aunque la inflación se mantiene notablemente por encima del objetivo de 2% anual de la Fed, el impacto de los aranceles parece limitado por ahora.

Este contexto da a los responsables de política monetaria algo de margen para pivotar hacia el fortalecimiento del mercado laboral, mientras hacen equilibrio entre mantener precios estables y lograr el objetivo de máximo empleo.

La presión política también empaña la reunión del banco, con Stephen Miran, quien preside el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, potencialmente confirmado como gobernador de la Fed horas antes de que comience el encuentro.

El Senado de Estados Unidos debe votar para avanzar con su nominación el lunes.

Contexto ante posible recorte

Trump ha estado presionando durante meses al presidente de la Fed, Jerome Powell, para que recorte las tasas y en reiteradas ocasiones lo ha instado a renunciar.

Los recientes informes económicos débiles están aumentando la preocupación de que el mercado laboral pueda caer en una desaceleración más profunda, lo que pondría en riesgo el gasto de los consumidores y el crecimiento.

Al mismo tiempo, la inflación permanece por encima del objetivo de 2% de la Fed y podría aumentar aún más si los aranceles elevan los costos, lo que lleva a algunos funcionarios a mostrarse cautelosos respecto a actuar demasiado rápido.

El mandato de Powell concluye en mayo de 2026 y Trump está en proceso de decidir a su sucesor. El presidente ha mencionado públicamente al asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett; al gobernador de la Fed, Christopher Waller, y al exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, como tres de los principales candidatos.

Con información de AFP y Bloomberg