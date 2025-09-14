El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la comisión de libertad religiosa en el Museo de la Biblia en Washington, DC, EE.UU., el 8 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que las empresas extranjeras pueden traer a sus empleados al país por “un tiempo” para capacitar a los estadounidenses, t

” en una publicación en su red social, Truth Social.

“Cuando empresas extranjeras que están construyendo productos, máquinas, o varias otras ‘cosas’ extremadamente complejas vienen a Estados Unidos con inversiones masivas, quiero que traigan a su gente experta por un periodo de tiempo para enseñar y entrenar a nuestra gente a hacer estos muy únicos y complejos productos”, dijo.

Sus declaraciones se producen días después del regreso a Corea del Sur de 316 trabajadores surcoreanos, de un total de 475 de varios países, que la Administración Trump detuvo el 4 de septiembre en una planta de Hyundai en Georgia, la mayor redada migratoria en un sitio de trabajo en lo que va del Gobierno.

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, advirtió el jueves de que el operativo minó la confianza de las empresas de su país en invertir en Estados Unidos, mientras que su cancillería afirmó a la prensa que Trump pidió a los funcionarios de Corea del Sur que “alentaran” a los trabajadores a quedarse.

Sin referirse a este hecho en concreto, el mandatario estadounidense justificó la necesidad de traer empleados extranjeros porque, si no, “toda esa inversión masiva nunca vendría en primer lugar”.

Estados Unidos “tienen que aprender de otros” o “reaprender” cómo elaborar productos como chips, semiconductores, computadoras, barcos y trenes, dijo Donald Trump. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

Además, reconoció que en Estados Unidos “tienen que aprender de otros” o “reaprender” cómo elaborar productos como chips, semiconductores, computadoras, barcos y trenes.

“Les damos la bienvenida (a las empresas extranjeras), les damos la bienvenida a sus empleados, y estamos dispuestos a orgullosamente decir que aprenderemos de ellos, e incluso lo haremos mejor que ellos en su propio ‘juego’, alguna vez en un futuro no muy distante”, concluyó Trump.

Elaborado con información de EFE

