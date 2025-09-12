El reciente asesinato del influencer conservador, Charlie Kirk, ha agravado la polarización política en Estados Unidos. El líder de opinión fue abatido el 10 de septiembre en Utah, frente a miles de estudiantes que se dieron cita para verlo en una conferencia.
Al respecto, desde el Departamento de Estado advirtieron a los inmigrantes que revisarán detenidamente los comentarios que “justifiquen o celebren” la desaparición de Kirk.
LEA TAMBIÉN: Bad Bunny evita conciertos en EE.UU. en próxima gira: el motivo y las fechas que cantará en Perú
“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, expresó en X el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
Según Landau, genera indignación ver los comentarios en redes sociales que justificaron o minimizaron el trágico suceso, por lo que ordenó a los funcionarios consulares que “tomen las medidas pertinentes” para “proteger al pueblo estadounidense”.
LEA TAMBIÉN: “Amenaza a la democracia”: El mundo reacciona al asesinato de Kirk, aliado de Trump
Autodenominado como “El quitavisas”, Landau respondió algunas publicaciones en X reafirmando que “pedirá a los funcionarios consulares que revisen los comentarios de su publicación” para restringir el ingreso a Estados Unidos a dichos usuarios.
Vale acotar que la administración de Donald Trump considera obligatorio que se declaren las cuentas de redes sociales durante los procesos de evaluación consular a fin de detectar “señales de hostilidad” hacia Estados Unidos.