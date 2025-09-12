Charlie Kirk fue asesinado durante un encuentro contra miles de estudiantes en Utah. FBI aún no encuentra al culpable. Foto: Melissa MAJCHRZAK / AFP
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El reciente asesinato del influencer conservador, , ha agravado la polarización política en Estados Unidos. El líder de opinión fue abatido el 10 de septiembre en Utah, frente a miles de estudiantes que se dieron cita para verlo en una conferencia.

Al respecto, desde el Departamento de Estado advirtieron a los inmigrantes que revisarán detenidamente los comentarios que “justifiquen o celebren” la desaparición de Kirk.

“Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país”, expresó en X el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

Según Landau, genera indignación ver los comentarios en redes sociales que , por lo que ordenó a los funcionarios consulares que “tomen las medidas pertinentes” para “proteger al pueblo estadounidense”.

Administración Donald Trump ahora aplica nuevos criterios en entrevistas consulares, como revisar las redes sociales de los aspirantes. Foto: Andina
Autodenominado como “El quitavisas”, Landau respondió algunas publicaciones en X reafirmando que “pedirá a los funcionarios consulares que revisen los comentarios de su publicación” para restringir el ingreso a Estados Unidos a dichos usuarios.

Vale acotar que la administración de a fin de detectar “señales de hostilidad” hacia Estados Unidos.

