Un inmigrante no identificado es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el juzgado de Federal Plaza, Nueva York, el 27 de junio de 2025. (Foto de Bryan R. SMITH / AFP).
Un inmigrante no identificado es detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en el juzgado de Federal Plaza, Nueva York, el 27 de junio de 2025. (Foto de Bryan R. SMITH / AFP).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los agentes del de (USCIS) podrán portar armas de fuego, investigar a quienes atenten contra las , ejecutar órdenes de registro y arresto, además de ejercer otras atribuciones habituales de cuerpos federales de seguridad estadounidense.

Esta nueva reglamentación, publicada en el Registro Federal, además otorga al la capacidad de ordenar deportaciones expeditas y de investigar violaciones civiles y penales de las leyes migratorias bajo la jurisdicción de la agencia.

señaló en un comunicado que tendrá mayor capacidad para apoyar los esfuerzos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al manejar investigaciones, en lugar de remitir ciertos casos a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dentro del (ICE).

LEA TAMBIÉN: Texas ordena a la policía estatal hacer cumplir los requisitos de inglés para los camioneros

La norma entrará en vigor 30 días después de su publicación. Esta, a su vez, permitirá que ICE, HSI y a la oficina de Operaciones de Cumplimiento y Deportación (ERO) se concentren en combatir el crimen transnacional, así como capturar y deportar a inmigrantes indocumentados.

podrá agilizar la eliminación de atrasos de casos de extranjeros que buscan, según el comunicado, “explotar el sistema migratorio mediante fraude, procesarlos y expulsarlos del país”.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump apela ante la Corte Suprema para defender sus aranceles

planea de esta forma reclutar y capacitar a los agentes que ejercerán estas nuevas facultades y serán clasificados como USCIS 1811.

Esta medida permitirá la aplicación de ciertas facultades conferidas por la secretaria de , Kristi Noem, para cumplir con las normas de seguridad nacional, detección de fraude y protección pública relacionadas con los .

LEA TAMBIÉN: La guía que necesitas para saber cuánto dejar de propina en Estados Unidos

“A medida que la secretaria Noem delegó facultades legales para ampliar las capacidades de aplicación de la agencia, esta norma nos permite cumplir nuestra misión crítica”, puntualizó Joseph B. Edlow, .

Elaborado con información de EFE.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración podrá agilizar la eliminación de atrasos de casos de extranjeros que buscan, según el comunicado, “explotar el sistema migratorio mediante fraude, procesarlos y expulsarlos del país”.| Crédito: ICE en Español / Facebook
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración podrá agilizar la eliminación de atrasos de casos de extranjeros que buscan, según el comunicado, “explotar el sistema migratorio mediante fraude, procesarlos y expulsarlos del país”.| Crédito: ICE en Español / Facebook

TE PUEDE INTERESAR

Cientos de universidades en EE.UU. podrían cerrar en la próxima década
Aumenta en casi el doble la tasa en la que la IA difunde información falsa
Empresas en EE.UU. suman menos empleos de lo previsto en agosto

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.