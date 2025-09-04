Las nóminas del sector privado aumentaron en 54,000 puestos, según datos de ADP Research publicados el jueves. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas apuntaba a un incremento de 68,000.

El informe coincide con datos recientes que muestran un enfriamiento gradual del mercado laboral, marcado por menos ofertas de empleo y menores aumentos salariales.

El crecimiento del empleo se ha desacelerado de forma significativa en los últimos meses, y a las personas desempleadas les lleva más tiempo encontrar un nuevo trabajo.

“El año comenzó con un sólido crecimiento del empleo, pero ese impulso ha sido sacudido por la incertidumbre”, dijo en un comunicado Nela Richardson , economista jefe de ADP.

El informe laboral del gobierno correspondiente a agosto, que se publicará el viernes, será seguido de cerca por la Reserva Federal y los inversionistas, después de que el reporte anterior mostrara que el empleo había sido sustancialmente más débil en los últimos meses de lo que se pensaba. Los economistas prevén que las nóminas aumenten en 75,000 en el mes y que el desempleo suba levemente.

Se espera que la Fed reduzca las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual en su reunión de política monetaria de este mes, ante la preocupación por un mayor debilitamiento del mercado laboral.

El informe de ADP, elaborado en colaboración con el Stanford Digital Economy Lab, mostró que el crecimiento salarial registró escasa variación.

Los trabajadores que cambiaron de empleo registraron un aumento de 7.1% en su salario, mientras que quienes permanecieron en sus puestos vieron un alza de 4.4%. ADP basa sus hallazgos en datos de nómina que cubren a más de 25 millones de empleados del sector privado en Estados Unidos.

El crecimiento del empleo fue liderado por ocio y hospitalidad, mientras que la construcción y los servicios empresariales también sumaron personal. En cambio, comercio, educación, salud y manufactura recortaron empleos. Empresas de todos los tamaños y regiones de Estados Unidos incrementaron sus nóminas.

Aunque ADP publica cifras mensuales al público, la Fed también sigue de cerca sus datos para rastrear cambios semanales en el empleo. En un discurso la semana pasada, el gobernador de la Fed Christopher Waller señaló que las estimaciones preliminares de ADP tras el periodo de referencia del informe de julio mostraban “un deterioro continuo”.