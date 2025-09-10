El empleo en Estados Unidos se encuentra a la baja, según reveló el Departamento de Trabajo del país tras revisar cifras de empleos creados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, las empresas estadounidenses crearon 911 mil empleos menos de lo que se había informado inicialmente, lo que representa una caída de 0.6% para todo el año fiscal 2024-2025.

Esta cifra equivale a una revisión mensual promedio a la baja de 76 mil empleos, en un período comprendido entre los últimos diez meses del mandato de Joe Biden y los dos primeros de Donald Trump.

Antes de esta revisión, el gobierno estimaba que las empresas habían creado 1.8 millones de empleos durante este período.

Cabe precisar que la cifra revisada es una estimación preliminar y el número final de empleos creados durante este tiempo no se conocerá hasta febrero de 2026, precisó la Oficina de Estadísticas Laborales del país.

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos revisa anualmente sus datos sobre empleos creados, y esto en muchas ocasiones representa una variación importante. Para el año fiscal 2023-2024, la revisión fue de 818 mil empleos.

Elaborado con información de AFP.