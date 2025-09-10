Empleo en Estados Unidos entre abril de 2024 y marzo de 2025 se encuentran a la baja. (Fuente: iStock)
en se encuentra a la baja, según reveló el del país tras revisar cifras de empleos creados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025.

Según la , las empresas estadounidenses crearon 911 mil empleos menos de lo que se había informado inicialmente, lo que representa una caída de 0.6% para todo el año fiscal 2024-2025.

Esta cifra equivale a una revisión mensual promedio , en un período comprendido entre los últimos diez meses del mandato de y los dos primeros de .

Antes de esta revisión, estimaba que las empresas habían creado 1.8 millones de empleos durante este período.

Cabe precisar que la cifra revisada es una estimación preliminar y el número final de empleos creados durante este tiempo no se conocerá hasta febrero de 2026, precisó la del país.

de revisa anualmente sus datos sobre empleos creados, y esto en muchas ocasiones representa una variación importante. Para el 2023-2024, la revisión fue de 818 mil empleos.

